 هوية صاحبة مومياء ″التاتوو″ المصرية تبقى غامضة! | عالم المنوعات | DW | 17.10.2018

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منوعات

هوية صاحبة مومياء "التاتوو" المصرية تبقى غامضة!

يحاول العلماء الكشف عن هوية مومياء "التاتوو" المصرية، وهي أكثر مومياء تحمل رسوما لحيوانات على جسد يتوقع أن صاحبته عاشت قبل نحو ثلاثة آلاف عام. العلماء واثقون من أن لصاحبة المومياء شأن ديني كبير.

Australien Sarkophag in der Universität Sydney (Reuters/C. Packham)

الصورة لمومياء مصرية

أنهت البعثة الأثرية الفرنسية التابعة لمعهد الآثار الفرنسي، ( IFAO ) أعمال الدراسات التي تجريها على أحد المومياوات المعروفة باسم (ذات الوشم) والتي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي في مدينة الأقصر عام 2014.  

كانت المومياء قد تم العثور عليها أثناء أعمال الحفائر في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي لمدينة الاقصر عام 2014 . وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول) ، إن هذه المومياء تتفرد بانتشار حوالي 30 وشما " "تاتوو " على أجزاء متفرقة من جسدها، ومنها على الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين.

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وكشفت الدراسات التي أجريت على المومياء ذات الوشم، أنها تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و 1070 قبل الميلاد، و كان يبلغ عمرها عند الوفاة ما بين  25 و 34 عاماً. وأضاف وزيري أنه لم يستدل حتى الآن على اسم المرأة، أو وظيفتها بالتحديد، ولكن يرجح أنها ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت على جسدها، واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس والأبقار وقردة البابون. وحسب وزيري، يعتقد أن تنوع هذه الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة كان بسبب الرغبة في إظهار الدور الديني الرفيع الذي ربما كانت تتولاه أثناء حياتها، لافتا إلى أن الوشوم التي تم العثور عليها على مومياوات أخرى، هي عبارة عن نقاط أو خطوط صغيرة فقط، ولكن هذه المومياء تتميز برسومات لكائنات حقيقية مصورة بشكل لم يسبق له مثيل. 

وأكد وزيري  أن فريق عمل البعثة الفرنسية استخدم أحدث التقنيات من الأشعة تحت الحمراء، للكشف عن تفاصيل هذه الوشوم، ويتم حفظ  المومياء الآن في المقبرة رقم TT 291، في غرب الأقصر، وذلك لمراعاة حفظها في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ دفنها قبيل 3000 عام.

س.م/ ع.خ (د ب أ)

  • Ata Mumie (picture-alliance/dpa/Bhattacharya S et al./COLD SPRING HARBOR LABORATORY)

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    لغز المومياء "آتا"

    هل نحن أمام كائن فضائي؟ كثيرون سألوا أنفسهم هذا السؤال عندما تم العثور على هذه المومياء في العام 2003 في صحراء أتاكاما في تشيلي. حتى أن فيلما وثائقياً تناول فرضية اكتشاف كائن فضائي، لكن المومياء كانت لإنسان. واستناداً إلى حجم 15 سم فقط يفترض الباحثون أن المومياء تعود إلى جنين ولد قبل آوانه وكان يعاني من تشوهات على مستوى العظام وتركيب الجمجمة.

  • Vergoldete Mumienmaske (Reuters/M. abd el Ghany)

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    قناع المومياء الأثري

    عثر باحثون من جامعة "توبنغن" الألمانية على قناع المومياء المذهبي هذا في واحدة من أقدم وأهم المقابر الأثرية في مصر. وجد القناع داخل تابوت خشبي مدمر في سقارة، جنوبي القاهرة. ويعود القناع لأكثر من 2500 عاماً، و وهو لكاهن مصري قديم من الأسرة السادسة والعشرين. وتعد الأعين الكبيرة الأكثر لفتاً للنظر في هذا الاكتشاف الأثري.

  • Die in Leinen gehüllte Mumie des agtägyptischen Pharaos Tutanchamun liegt in einem klimatisierten Gewölbe in Luxor.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    توت عنخ آمون

    في العام 1922، اكتشف عالم الآثار البريطاني هوفارد كارتر مومياء الفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك بالقرب من قبر الملك رمسيس الرابع. وظلت تكهنات الباحثين لعقود من الزمن حول فرضية ما إن كان الملك الطفل قد قُتل. إلى حين أظهر الفحص المقطعي للمومياء عام 2005، وجود عدة كسور تشير إلى أن توت عنخ آمون قد مات بسبب حادثة صيد.

  • Die Mumie des Mädchens Rosalia Lombardo liegt in einem Glassarg, auf dem eine Rose abgelegt wurde.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    أجمل مومياء

    ظلت مومياء روزاليا موجودة في سرداب الدفن المسمى أيضاً السرداب الكبوشي في بالرمو لما يقرب من 100 عام. توفيت روزاليا قبل وقت قصير من عيد ميلادها الثاني بسبب إصابتها بالتهاب رئوي. تبدو الفتاة كما لو أنها نائمة وتعتبر أجمل مومياء في العالم. لم يكشف الطبيب عن طريقة التحنيط التي حافظ بها على وجهها. لكن عدد من الباحثين وجدوا أن الطبيب ألفريدو سالافيا استبدل دم الفتاة بسائل الفورمالين القاتل للبكتيريا.

  • In einer Gruft in Palermo stehen Skelette in Kleidern an einer Wand.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    سرداب المومياءات

    في بالرمو لا يمكن رؤية المومياء الأكثر جمالاً في العالم فحسب، وإنما أيضا مومياءات أخرى مروعة: في سراديب الموتى في دير الكبوشي، يُدفن الأغنياء بملابسهم. وعندما استنتج الرهبان في حوالي عام 1600 أن الأجسام لم تتحلل، قاموا بوضع المومياوات على الجدران، حيث يمكن مشاهدتها اليوم.

  • Ein Wissenschaftler begutachtet ein mumifiziertes Skelett. Es ist der Leichnam der Gletschermumie Ötzi.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    "أوتزي" رجل الثلج

    في العام 1991 عثر زوجان ألمانيان من نورنبرغ على مومياء جليدية في جبال الألب في منطقة ألب آوتزتال أثناء المشي (ومن هنا جاءت التسمية). وفي العام 2000 درس العلماء بقايا رجل العصر الحجري المحفوظة بواسطة التجفيف الطبيعي للتجميد لتحديد سبب الوفاة. وعلى الأرجح فإن الرجل المولد بين عامي 3359 و 3105 قبل الميلاد قد قتل بسهم.

  • In einem Quadrat aus Holzbohlen liegen Knochen eines rund 2500 Jahre alten Kriegers aus der Mongolei.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    مومياء المحارب السكوثي

    عمر مومياء المحارب السكوثي هو نصف عمر مومياء "أوتزي" تقريباً. اكتشفت هذه المومياء في العام 2003 من قبل فريق بحث دولي في منغوليا. وكانت محفوظة في الجليد، وتعود لمحارب من شعب السكوثي. ترتدي هذه المومياء فروًا مصنوعًا من فراء حيوان المرموط وأحذية خاصة بالمشي على الجليد.

  • Die Moorleiche Der Rote Franz

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    مومياء المستنقعات

    في العام 1900، عُثر على أشهر مومياوات المستنقعات الستين التي تم اكتشافها في ساكسونيا السفلى. وخلال حوالي 1700 سنة وبسبب المكونات الموجودة في المستنقع، اكتسب شعر المومياء اللون الأحمر، و لهذا سميت بـ"The Red Franz" كما حافظ حمض الدبال الموجود في المستنقع على شكلها.

  • Eine Babymumie sitzt in Kauerstellung und mit geschlossenen Augen auf einem Tisch.

    خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

    مومياء الطفل ديتمولد

    تنحدر مومياء هذا الطفل من بيرو. ومع ذلك تم تسميتها على متحف ولاية ليبه فى مدينة ديتمولد، والذي كانت قد استلم المومياء في عام 1987 من أجل تحنيطها بطريقة احترافية. الطفل، الذي توفي بسبب عيب خلقي في القلب، هو واحد من أقدم المومياوات في العالم، والتي يقدر عمرها بأكثر من 6500 سنة. وبهذا تكون مومياء الطفل ديتمولد أقدم من توت عنخ آمون و"أوتزي". تورستن لاندسبرغ/ إيمان ملوك


مختارات

خبايا وأسرار أشهر المومياوات المكتشفة عبر التاريخ

عند كل اكتشاف أي مومياء، تنتشر الشائعات حول منشئها والسبب المؤدي إلى الوفاة. ملف الصور التالي يعرض خبايا وأسرار أشهر وأقدم المومياوات المكتشفة عبر التاريخ. (17.07.2018)  

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