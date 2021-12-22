هونيس يسخر من اللجوء لمباريات فاصلة لتحديد بطل بوندسليغا

تثير فكرة إقامة دوري فاصل لتحديد الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم جدلا واسعا في ألمانيا. الرئيس الفخري لفريق بايرن ميونيخ أولي هونيس عبر عن رفضه لهذه الفكرة. ففي حوار تلفزي وصف هونيس الفكرة بأنها "مزحة" موضحا "في بوندسليغا ينبغي تتويج الفريق الذي كان الأفضل في 34 مباراة وتغلب على كل الصعاب التي واجهته" وأضاف هونيس "هذا فقط قانون ضد بايرن ميونيخ ولاعلاقة له بإضفاء الإثارة على المسابقة".

وبهذا الموقف يخالف هونيس ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ أولفر كان، الذي وصف مقترح إقامة مباريات فاصلة لتحديد الفائز بلقب الدوري بـ"المشوق" وأوضح كان بهذا الخصوص "إدخال نظام نصف النهائي والنهائي في مسابقة البوندسليغا يعني تشويق أكثر بالنسبة للجماهير" مضيفا "لذلك من المنطقي طرح مثل هذا المقترح للنقاش ونحن في بايرن ميونيخ منفتحين على الأفكار الجديدة".

وكانت الرئيسة الجديدة لرابطة الدوري الألماني دوناتا هوبفن قد طرحت في حوار مع صحيفة بيلد أم سونتاغ فكرة إقامة مباريات فاصلة في الدوري الألماني وقالت بهذا الخصوص "سيكون الدوري أكثر جاذبية عندما تكون هناك منافسة أكثر في صدارة الترتيب. إذا كانت المباريات الفاصلة ستساعدنا على ذلك فيمكننا الحديث عنها".

وهناك تصور من البعض عن كيفية إقامة هذه المباريات الفاصلة، إذ اقترح المدير التقني السابق لفريق بايرن ميونيخ ميشائيل ريشكه أن يتم تنظيم مباريات فاصلة من نصف نهائي والنهائي تجمع أصحاب المراتب الأربعة الأولى في الدوري. لكن فقط في المواسم التي لا تكون فيها بطولة كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، أي كل عامين.

ويوضح ريتشكه ذلك بالقول "سيلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع في النصف النهائي الأول، فيما يجمع النصف نهائي الثاني صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ويلتقي الفائزين في المباراة النهائية".

يذكر أن الدوريين البلجيكي والنمساوي يعتمدان نظام المباريات الفاصلة في تحديد الفائز باللقب، لكن الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والإيطالي تعتمد نظام النقاط في تحديد المتصدر والمتوج باللقب.

هـ.د