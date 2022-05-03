هونيس عن رحيل ليفاندوفسكي: الأمر كله يتعلق بالمال، ولا شيء آخر

على هامش الاحتفال بفوز بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي علق الرئيس الفخري للنادي البافاري، أولي هونيس، على نية النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل بعد موسم 2023. "ليس من المؤكد أنه سيرغب في الرحيل بعد عام إذا بقي الآن. في سن الخامسة والثلاثين (عمر ليفاندوفسكي حينذاك)، يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ. أنا واثق جداً أننا سنحظى بموسم جيد مع روبرت ليفاندوفسكي".

وأضاف هونيس: "الأمر كله يتعلق بالمال، ولا شيء آخر. لا يمكن حل المشكلة بعشاء على ضفاف بحيرة"، كما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "كيكر" الرياضية الألمانية.

وهتفت جماهير النادي المحتفلة باللقب في مدينة ميونخ أمس الأحد (15 أيار/مايو 2022) للهداف ليفاندوفسكي وطالبته بالبقاء في النادي البافاري.

وأكد بايرن وليفاندوفسكي أول أمس السبت على هامش الجولة الأخيرة من البوندسليغا أن الهداف البولندي لن يجدد عقده إلى ما بعد عام 2023. ولكن في الوقت الذي أكد فيه بايرن أن اللاعب ليس مطروحاً للبيع هذا الصيف، شدد ليفاندوفسكي على أنه ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا تلقى عرضاً مناسباً، وسط ادعاءات حول اهتمام برشلونة الإسباني بضم اللاعب.

رئيس النادي: لا بديل للاعب من طراز ليفاندوفسكي

وكرر هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ في تصريحات لمحطة "سبورت1" التليفزيونية، تأكيده على عدم التفريط في ليفاندوفسكي، لكن لم يستبعد تماماً إمكانية رحيله هذا الصيف "إذا اتفق الجانبان على مثل هذه الخطوة". وقال هاينر: "قد يتحقق الأمر إذا اتفق الجانبان بشأنه".

وأكد هاينر أن مستقبل بايرن يحمل الأهمية القصوى في حسم هذا الملف، لأن النادي يحتاج إلى بديل للاعب في أقرب وقت، حال رحيل ليفاندوفسكي. وأشار رئيس النادي البافاري: "لا يوجد بديل للاعب من طراز عالمي مثل روبرت ليفاندوفسكي".

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أوليفر كان: تخويف من الماضي

لكن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن قال في تصريحات لمحطة "بي ار" التليفزيونية العمومية أن ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لن يرحل هذا الصيف "سيكمل فترة عقده". وأوضح كان أن بايرن ميونخ ليس لديه مشكلة فيما يحدث لأن "المسرح بأكمله، كل هذا التخويف نعلم أنه من الماضي ولا يسبب لنا صداعاً".

وأشار كان إلى أن بيني زافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي رفض عرض تمديد عقد اللاعب. وأكد كان أن التمديد كان سيصبح لموسم واحد مثل توماس مولر الذي مدد عقده لعام واحد مؤخرا وكذلك الحارس الدولي مانويل نوير الذي يستعد على ما يبدو لتمديد بقائه مع النادي البافاري.

توماس مولر: نريده أن يبقى

كان توماس مولر مهاجم بايرن قد أعرب عن أمله في بقاء ليفاندوفسكي لعام أخر. وقال مولر لشبكة "سكاي تي في" اليوم الأحد: "لنرى ما سيحدث، هو مرتبط بعقد حتى 2023، هذا يعني أن بايرن له كلمة الفصل، بالتأكيد نريد بقاءه، لكننا بالتأكيد ندرك جميعا كيف تسير الأمور". وأكد مولر أن ليفاندوفسكي سيواصل العطاء لو بقي لموسم أخر. وأشار مولر "ليفي محترف من طراز فريد، عندما تتواجد داخل الملعب كلاعب وخاصة كمهاجم فإنك ترغب في أداء دورك".

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ويتواجد ليفاندوفسكي في بايرن منذ عام 2014 عندما انضم للفريق قادماً من بوروسيا دورتموند، وفاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي البافاري بما في ذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2020.

وحصد ليفاندوفسكي عشرة ألقاب في البوندسليغا مع دورتموند وبايرن. وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً خلال الموسم الماضي من الدوري الألماني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني سبع مرات، من بينها المواسم الخمسة الأخيرة، ويعتبر هو ثاني أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني برصيد 312 هدفا، خلف غيرد مولر الذي سجل 375 هدفاً.

خ.س/ع.ج.م