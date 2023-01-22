 هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد | مراسلون حول العالم | DW | 29.01.2023

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مراسلون حول العالم

هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد

في هونغ كونغ يخشى الكثير من الناس من الآثار الجانبية للقاح كورونا أكثر من خوفهم من الفيروس نفسه. فنسبة المطعمين قليلة جدا. خاصة كبار السن لا يزالون غير محصنين ضد كوفيد 19 ويتحملون قيود كورونا المشددة.

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مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى 29.01.2023

Titel: Latvia: Refugee status elusive for Russians fleeing draft (Lettland: Asyl nicht selbstverständlich für russische Kriegsdienstverweigerer) Bildbeschreibung: Russian refugee Stanislav Bashilov in Latvia. Rechte: AFP Ort: Latvia Sendedatum: 13.01.2023 Schlagwörter: Lettland Asyl, Kriegsdienstverweigerer, Flüchtlinge, Stanislav Bashilov

لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس 29.01.2023

November 2, 2022, Kyiv, Ukraine: People walking past a store in the dark as Kyiv has been darkened following government measures to control power demands. Many facilities such as street lights and elevators have been suspended while schedule blackouts are implemented to conduct electricity control, as Russian attacks on Ukraine have caused shortages in both water and electricity. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل 29.01.2023

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