هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد

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في هونغ كونغ يخشى الكثير من الناس من الآثار الجانبية للقاح كورونا أكثر من خوفهم من الفيروس نفسه. فنسبة المطعمين قليلة جدا. خاصة كبار السن لا يزالون غير محصنين ضد كوفيد 19 ويتحملون قيود كورونا المشددة.
تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.
أعلنت الصين عن خطوات وإجراءات بهدف تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتعكس وتيرة التخفيف هذه تراجعا عن الاستراتيجية الأصلية بعد تصاعد الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينج لوضع مسار للخروج من الأزمة.
بدأ العالم في وداع عام شهد غزو أوكرانيا وضغوطا اقتصادية. وللمرة الأولى منذ عامين احتفلت أستراليا ودول أخرى بالعام الجديد بدون قيود جائحة كورونا. برلين شهدت عودة الاحتفالات لبوابة براندبورغ التاريخية بعد توقف قسري.
كشف تقرير حديث عن مساعي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني للتأثير على وسائل الإعلام الدولية. وإزاء ذلك، تطرح تساؤلات حيال كيفية مواجهة خطط بكين؟
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