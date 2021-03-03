هونغ كونغ ـ السجن ثلاث سنوات لثلاثة رجال سطوا على أوراق مراحيض

ذكرت صحيفة "مينغباو" الصادرة في هونغ كونغ أن القضاء المحلي حكم بالسجن 40 شهرا على كل من الرجال الثلاثة الذين كانوا قد نفذوا عملية سطوا تسلحوا خلالها بالسكاكين وانتهت بسرقة حوالى 600 لفة من أوراق المراحيض .
وأقرّ منفذو عملية السطو باستخدام سكين لتهديد سائق عامل في مجال التوصيل أمام سوبرماركت كبير في حي مونغكوك الشعبي. وقد استولوا على 50 رزمة من لفائف أوراق المراحيض بقيمة سوقية قُدّرت بـ1700 دولار محلي (219 دولارا أمريكيا)، قبل أن توقفهم الشرطة. وذكرت صحيفة "مينغباو" أن الرجال الثلاثة أقرّوا بارتكابهم العملية واعتذروا من السائق وأعادوا المسروقات.
غير أن القاضي اعتبر أن هذه الجريمة حصلت مع سبق الإصرار والترصد ويتعين تالياً معاقبة منفذيها بالسجن، بحسب الصحيفة.
وفي شباط/فبراير 2020، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في هونغ كونغ، زاد الإقبال بصورة كبيرة على أوراق المراحيض ما أدى إلى نفادها في متاجر كثيرة بسبب خشية السكان من انقطاع المنتج خلال الأزمة الصحية. وقد تدافع أناس كثر إلى المتاجر لتخزين المنتجات الأساسية والمواد الغذائية الضرورية.
وفي ظل عجز محال السوبرماركت عن تجديد مخزوناتها بالسرعة الكافية، تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام المتاجر حتى قبل موعد فتح أبوابها. وسرعان ما كانت تنفد بعيد وضعها على الرفوف. وكان السكان يتباهون بنشر صور مخزونات أوراق المراحيض عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
خطر الإغتصاب
من 7 مليار شخص حول العالم، يعاني 2.5 مليار شخص من عدم وجود خصوصية، حيث يضطرون لقضاء حاجتهم في العراء، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الإسراع لحل تلك الأزمة العالمية. خاصة بعد حوادث أشارت إلى أن كثير من النساء يتعرضن لخطر الإغتصاب نتيجة عدم وجود خصوصية أثناء قضاء حاجتهم. ومن هنا جاء يوم المرحاض العالمي الذي يحتفى به العالم في الـ19 من نوفمبر كل عام.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
قضاء الحاجة في العراء
يعاني كثيرون من مخاطر قضاء الحاجة في العراء، خاصة النساء اللاتي يعانين الأمرين أثناء فترة الحيض من انعدام النظافة الشخصية وهو ما يتسبب في ظهور أمراض عدة، أقلها الحساسية الجلدية. كما يتسبب نقص مرافق الصرف الصحي في 432 ألف حالة وفاة بالإسهال سنويا.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
مراحيض من ذهب
اليابان هي إحدى الدول المهووسة بصناعة التواليت وتطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والرفاهية. وتسعى لأن يكون ذلك جزءا من ثقافتها وعلامة مميزة لها، لذا تم بناء متحف للمراحيض تكلف 60 مليون دولار. الولايات المتحدة أيضا تنافس بقوة في ذلك الهوس ففي متحف غوغنهايم في مانهاتن نيويورك تجد هذا المرحاض الذهبي من عيار 18 قيراط. وهو أيضا عمل فني للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتلين.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
حمامات تكشف فضائح سياسية
على الرغم من أنك بالكاد تجد حماما نظيفا في الأماكن العامة بمصر، إلا أن الحمامات ارتبطت بكشف فساد بعض المسؤولين، أحدها ذلك الحمام الفاره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي تم اكتشافه في مكتبه بعد ثورة يناير 2011. و آخر كان لمكتب رئيس تحرير جريدة قومية مصرية بناه داخل مكتبه من أموال مؤسسته بمساحة 50 مترا مربعا.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
وسيلة للتعريف بالجنس
تستخدم علامة للرجال أو للنساء على أبواب الحمامات كوسيلة للتعبير عن اختلاف الجنس، وثارت موجة عالمية مؤخرا للمطالبة بحمامات محايدة جنسيا للأخذ في الاعتبار مثليي الجنس والمتحولين جنسيا. وبدأت في تنفيذها الولايات المتحدة. الصورة تعبر عن رفضهم للتمييز باللون أو العلامات بين الأجناس.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
وسيلة تعبير فني
البعض استخدم الحمامات كوسيلة تعبير عن النفس، فاستخدموا تلك المساحة في الكتابة على الجدران. والرسم ووضع الملصقات بل وأحيانا إرسال الرسائل السرية. وآخرون صنعوا مراحيض بأشكال غريبة كتلك التي على شكل شفاه كما استخدمته الفنانة فرنسية الأصل مارسيل دوشامب، في عملها الفني الشهير نافورة، والمعروض في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
أوراق التواليت ورأس الرئيس
أيضا كوسيلة للتعبيرالسياسي، في الولايات المتحدة طبعت بعض الشركات صور المرشحين الرئاسيين (آنذاك) دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أثناء السباق الرئاسي الذي فاز فيه ترامب، على أوراق التواليت. و تم بيعه في عيد الهالويين وتسويقه تحت شعار "انتخابات مخيفة".
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
شهد موت المشاهير
الحمام هو أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، لذا فهو يشهد ما قد لا يشهده أحد وربما يظل طيلة العمر سرا غامضا. ألفيس بريسلي ملك الروك أند رول ترك قصره الفخم ليموت في الحمام، ويقال أنه تأثر بجرعة زائدة من المخدرات. و الجميلة جودي غارلاند أو "دوروثي " في الفيلم الشهير "الساحر أوز" ماتت أيضا بجرعة مخدرات زائدة في حمام منزلها، في حين أن هناك أقاويل بأن زوجها قتلها بتلك الطريقة.
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اليوم العالمي للحمامات الصحية.. نصف سكان العالم من دون مراحيض
هيا نأكل في التواليت
ما بين من يرونها مكان مقزز يجب الخروج منه بسرعة، ومن يراها مكان مريح يشعرون فيه بالنقاء الذهني. أغربهم هم هؤلاء الذين يجدون في المراحيض مكانا لطبخ الطعام الصورة من مطعم يحضر طعامه ويقدمه في بيئة المراحيض العمومية حيث يطبخون في آنية على شكل مرحاض وتجلس أيضا على كرسي مرحاض. هذا في مدينة سيمارانج في جاوة بإندونيسيا. إعداد: و.ب / ع.خ