هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد

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اعتبارًا من يوم الخميس، ستعود هونغ كونغ إلى الإلتزام بإغلاق صارم، فالمدينة تكافح حالياً ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19، غير أن استراتيجية صفر إصابات التي تتبعها الحكومة باتت تحبط المواطنين.
في توجه غريب من نوعه وخطوة لحل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص خصوصا في ظل جائحة كورونا، تطلق هونغ كونغ حافلات ضمن رحلات غير محددة الوجهة، حيث يمكن أن يأخذ الركاب الذين يواجهون صعوبات في النوم قيلولة.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء الإغلاق الصارم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فيما يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 5.73 مليون.
قفزت العاصمة اللبنانية بيروت عشرات المراكز لتصبح ثالث أغلى مدن العالم بالنسبة للأجانب. وفي حين بقيت مدن أسيوية وأوربية بين المدن العشرة الأغلى بالعالم، تراجعت مدن أمريكا في التصنيف، الذي ضم 209 مدن.
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