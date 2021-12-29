 هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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DW الأخبار

هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد

اعتبارًا من يوم الخميس، ستعود هونغ كونغ إلى الإلتزام بإغلاق صارم، فالمدينة تكافح حالياً ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19، غير أن استراتيجية صفر إصابات التي تتبعها الحكومة باتت تحبط المواطنين.

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