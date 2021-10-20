 هونغ كونغ: السياحة الافتراضية | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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DW الأخبار

هونغ كونغ: السياحة الافتراضية

أدت الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، ومنها التباعد الاجتماعي، إلى البحث عن وسائل ترفيهية لمن يقضون أوقاتاً طويلة في منازلهم. نموذج سياحي جديد في هونغ كونغ يلقى إقبالاً كبيراً.

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