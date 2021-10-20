هونغ كونغ: السياحة الافتراضية

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أدت الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، ومنها التباعد الاجتماعي، إلى البحث عن وسائل ترفيهية لمن يقضون أوقاتاً طويلة في منازلهم. نموذج سياحي جديد في هونغ كونغ يلقى إقبالاً كبيراً.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
انعكست جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعي على البشر. لكن ليس هذا فحسب، بل امتدت آثار أزمة كورونا للقرود أيضا على جزيرة بالي الإندونيسية. فماذا حدث؟
حُكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات على ثلاثة رجال نفذوا العام الماضي عملية سطو في هونغ كونغ، استولوا فيها على أوراق مراحيض، وذلك خلال بداية تفشي فيروس كورونا واندفاع الناس نحو تخزين البضائع خوفا من انعدامها في السوق.
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