هونغ كونغ: السياحة الافتراضية

هونغ كونغ ـ السجن ثلاث سنوات لثلاثة رجال سطوا على أوراق مراحيض

حُكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات على ثلاثة رجال نفذوا العام الماضي عملية سطو في هونغ كونغ، استولوا فيها على أوراق مراحيض، وذلك خلال بداية تفشي فيروس كورونا واندفاع الناس نحو تخزين البضائع خوفا من انعدامها في السوق.