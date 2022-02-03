 هونغ كونغ: إجراءات احترازية صارمة | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

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DW الأخبار

هونغ كونغ: إجراءات احترازية صارمة

مراسلة دي دبليو زارت وطنها هونغ كونغ بعد غياب طويل وأعدت تقريراً عن الحياة هناك في ظل إجراءات احترازية صارمة أعلنتها الحكومة المحلية من أجل تحقيق هدف كبير وهو عدم وجود أية إصابة بكورونا.

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