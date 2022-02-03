هونغ كونغ: إجراءات احترازية صارمة

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مراسلة دي دبليو زارت وطنها هونغ كونغ بعد غياب طويل وأعدت تقريراً عن الحياة هناك في ظل إجراءات احترازية صارمة أعلنتها الحكومة المحلية من أجل تحقيق هدف كبير وهو عدم وجود أية إصابة بكورونا.
هونغ كونغ تعتزم إعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي عدوى فيروس كورونا في متاجر الحيوانات الأليفة، وذلك بعد أن توصل باحثون إلى دليل يؤكد أن الهامستر قد ينقل عدوى كورونا للبشر.
في توجه غريب من نوعه وخطوة لحل مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الأشخاص خصوصا في ظل جائحة كورونا، تطلق هونغ كونغ حافلات ضمن رحلات غير محددة الوجهة، حيث يمكن أن يأخذ الركاب الذين يواجهون صعوبات في النوم قيلولة.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
لا يزال منشأ فيروس كورونا يثير الجدل بين من يقول إنه تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية وبين رأي يذهب إلى أنه انتقل من الخفاش إلى البشر عبر حيوان وسيط. ماذا يقول عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن اليوم؟
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