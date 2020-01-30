 هوميلس: هالاند يذكرني بليفاندوفسكي | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 01.02.2020

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رياضة

هوميلس: هالاند يذكرني بليفاندوفسكي

أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلس على مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند. المدافع الألماني أكد أن الهداف النرويجي يذكره بنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

يتمتع المهاجم الأرجنتيني بحاسة تهديفية كبيرة للغاية أمام المرمى.

هل يصبح هالاند نجم "البوندسليغا" القادم؟

يبدو أن مهاجم دورتموند الجديد إيرلينغ هالاند، لم يحتج وقت طويلاً من أجل أن ينال ثقة باقي نجوم "الفريق الأصفر"، ويحول الأنظار إليه بقوة لدرجة دفعت واحداً من أبطال مونديال البرازيل 2014 للتأكيد على أن هالاند، يذكره بواحد من أحسن المهاجمين حالياً في عالم كرة القدم.

مختارات

يعتبر إيرلينغ هالاند أحد أكبر المواهب الهجومية بالكرة الأوروبية حاليا ولفت مهاجم سالزبورغ النمساوي الأنظار بقوة، وتزيد التكهنات كل يوم حول رحيله عن الدوري النمساوي. والآن هناك علامات قوية على انتقاله لدورتموند الألماني. (12.12.2019)

ما إن انتقل هالاند لبروسيا دورتموند الألماني حتى بلغ صيته أقصى الملاعب، مستحوذا على إعجاب الجميع ومحققا أرقاما قياسية. أما نجاحه المذهل في ألمانيا فقلب بلده النرويج رأسا على عقب، لكنه يمثل أيضا سلاحا ذا حدين. (27.01.2020)

فقد أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلس على هالاند، الذي انتقل إلى الفريق الألماني قبل أسابيع. واستطاع المهاجم النرويجي تسجيل خمسة أهداف في مبارتين فقط له مع بوروسيا دورتموند. وقال هوميلس ممازحاً هالاند "إنه يقوم بذلك بشكل صحيح (تسجيل الأهداف). لقد أعطيته عدة نصائح حول كيفية ذلك"، حسب ما أورد موقع "شبورت بيلد" الألماني.

وواصل هوميلس حديثه عن هالاند قائلاً "لقد سجل في 57 دقيقة الكثير من الأهداف التي سأسجلها أنا في الموسم بأكمله. يجب أن نضع هذا في الاعتبار". أما عند المقارنة بين هالاند ونجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، فقد قال هوميلس "لعبت مع ليفاندوفسكي لعدة سنوات...إلاّ أن هالاند ليس بعد في مستوى ليفاندوفسكي". وأضاف:"لكن هالاند يُذكرني بليفاندوفسكي".

الجدير ذكره أن إيرلينغ هالاند، انتقل فترة الانتقالات الشتوية إلى بوروسيا دورتموند قادماً من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي. وكان المهاجم الواعد محط اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى على غرار مانشستر يوناتيد الإنجليزي، إلاّ أن اللاعب فضل حمل قميص بوروسيا دورتموند.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

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    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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