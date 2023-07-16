هوليوود والإضراب.. "ضعف" الأجور وتهديد الذكاء الاصطناعي

انضم مئات الممثلين في هوليوود، نهاية هذا الأسبوع، إلى صفوف كتاب السيناريو للأعمال التلفزيونية والسينمائية الذين يحتجون أمام استوديوهات لوس أنجليس، أمام مقرّات استديوهات شركات إنتاج كبرى كـ"نتفليكس" و"وارنر" و"باراماونت" وغيرها من الاستوديوهات.
ولم تشهد صناعة السينما الأمريكية منذ عام 1960 مثل هذا التحرك الاجتماعي المزدوج. وردد أعضاء النقابتين اللتين تنوب إحداهما عن حَمَلة أقلام التلفزيون والسينما، والثانية عن وجوه الشاشتين الصغيرة والكبيرة، هتافات "لا عقود؟ لا ممثلين! لا رواتب؟ لا سيناريوهات!".
ويطالب الممثلون وكتاب السيناريو بتحسين رواتبهم التي باتت متدنية جداً في عصر البث التدفقي. كذلك يسعون إلى الحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.
ورأت الممثلة فرانسيس فيشر التي شاركت في فيلم "تايتانيك" أن هذا الإضراب الذي تزامن أيضاً مع مجموعة إضرابات نفذها العاملون في القطاع الفندقي منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في لوس أنجليس "احتفال رائع بالعمال. فهو ليس مجرد إضراب لقطاع الترفيه، بل لكل العاملين في أنحاء الولايات المتحدة كافةً وفي مختلف أنحاء العالم".
وأضافت الممثلة السبعينية في تصريح لوكالة فرانس برس امام قوس مدخل استوديوهات "باراماونت": "الجميع نهضوا".
ويشكّل انضمام الممثلين إلى المعركة التي بدأها كتّاب السيناريو ما يشبه "مكبّر صوت" للقضية التي يدافع عنها أصحاب النصوص. وسبق لميريل ستريب وكولين فاريل وبن ستيلر وجنيفر لورانس أن أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن تأييدهم الإضراب.
ومن شأن حضور نجوم من هذا العيار للمشاركة في الاعتصامات أمام الاستوديوهات في الأيام المقبلة أن يضفي على التحرك حجماً مختلفاً كلياً.
ورأى كاتب سيناريو مسلسل "باتريوت" (Patriot) زيف فرانك (36 عاماً) "إنه حدث تاريخي". وأضاف "رؤيتهم يتظاهرون هكذا، بأعداد كبيرة، أمر مختلف اليوم".
أما نجم المسلسل الكوميدي "هاو آي ميت يور فاذر" (how I met your father) تيين تران (36 عاماً) فقال "كثر في قطاعنا هم ممن تُسلّط عليهم الأضواء، لذا فإن هذا الدعم الدعائي الإضافي سيكون مفيداً".
في الجانب الآخر، انتقد رئيس "ديزني" بوب آيغر الخميس مطالب الممثلين واصفاً إياها بأنها "غير واقعية"، بينما انتقد متظاهرون كثر تصريحاته، وقالت الممثلة شاون ريتشاردز: "هذا الرجل يقول إننا نطلب أشياء غير واقعية؟ هل تمزحون معي؟".
وأضافت "إنه يجدد أثاث منزله بتكلفة تبلغ خمسة ملايين دولار فيما هؤلاء الناس ليس لديهم حتى تأمين صحي. ... إنه أمر ينمّ عن عدم احترام ويثير الاشمئزاز".
وأمتد تأثير إضراب الممثلين وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، حيث لن يحضر نجما هوليوود ريان جوسلينج ومارجوت روبي العرض الأول لفيلمهما "باربي" (Barbie) المقرر اليوم السبت في برلين وابتعدا عن مواعيد الترويج للفيلم، كما أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد عرض الفيلم.
وسيعرض الفيلم لأول مرة في ألمانيا اليوم السبت في دار عرض" برلينالة بالاست"، فيما سيبدأ عرض الفيلم باللغة الألمانية يوم الخميس المقبل.
وقالت روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في لندن، إنها "تدعم بقوة جميع النقابات" ، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقالت المخرجة جريتا جيرويج إنها "تريدهم حقا أن يظلوا أقوياء ويفوزوا في معركتهم".
وقال هانز فيرنر ماير عضو مجلس إدارة الرابطة الاتحادية الألمانية للممثلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة، إن الرابطة تدعم إضراب الممثلين.
إ.ع/ أ.ح ( أ ف ب، د ب أ)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الاسم الصحيح الكامل للجائزة
الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار
ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات
ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أصغر فائز بالجائزة
الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
الأكبر سنا
فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أول امرأة فازت بجائزة الإخراج
جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز
حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
فائزون رفضوا استلام الجائزة!
رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
القيمة المادية لجائزة الأوسكار
تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.
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حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة
حجم "تمثال أوسكار"
يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو