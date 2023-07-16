هوليوود والإضراب.. "ضعف" الأجور وتهديد الذكاء الاصطناعي

انضم مئات الممثلين في هوليوود، نهاية هذا الأسبوع، إلى صفوف كتاب السيناريو للأعمال التلفزيونية والسينمائية الذين يحتجون أمام استوديوهات لوس أنجليس، أمام مقرّات استديوهات شركات إنتاج كبرى كـ"نتفليكس" و"وارنر" و"باراماونت" وغيرها من الاستوديوهات.

ولم تشهد صناعة السينما الأمريكية منذ عام 1960 مثل هذا التحرك الاجتماعي المزدوج. وردد أعضاء النقابتين اللتين تنوب إحداهما عن حَمَلة أقلام التلفزيون والسينما، والثانية عن وجوه الشاشتين الصغيرة والكبيرة، هتافات "لا عقود؟ لا ممثلين! لا رواتب؟ لا سيناريوهات!".

ويطالب الممثلون وكتاب السيناريو بتحسين رواتبهم التي باتت متدنية جداً في عصر البث التدفقي. كذلك يسعون إلى الحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.

ورأت الممثلة فرانسيس فيشر التي شاركت في فيلم "تايتانيك" أن هذا الإضراب الذي تزامن أيضاً مع مجموعة إضرابات نفذها العاملون في القطاع الفندقي منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في لوس أنجليس "احتفال رائع بالعمال. فهو ليس مجرد إضراب لقطاع الترفيه، بل لكل العاملين في أنحاء الولايات المتحدة كافةً وفي مختلف أنحاء العالم".

وأضافت الممثلة السبعينية في تصريح لوكالة فرانس برس امام قوس مدخل استوديوهات "باراماونت": "الجميع نهضوا".

ويشكّل انضمام الممثلين إلى المعركة التي بدأها كتّاب السيناريو ما يشبه "مكبّر صوت" للقضية التي يدافع عنها أصحاب النصوص. وسبق لميريل ستريب وكولين فاريل وبن ستيلر وجنيفر لورانس أن أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن تأييدهم الإضراب.

ومن شأن حضور نجوم من هذا العيار للمشاركة في الاعتصامات أمام الاستوديوهات في الأيام المقبلة أن يضفي على التحرك حجماً مختلفاً كلياً.

ممثلو هوليوود ينضمون إلى كتاب السيناريو في إضراب كبير

ورأى كاتب سيناريو مسلسل "باتريوت" (Patriot) زيف فرانك (36 عاماً) "إنه حدث تاريخي". وأضاف "رؤيتهم يتظاهرون هكذا، بأعداد كبيرة، أمر مختلف اليوم".

أما نجم المسلسل الكوميدي "هاو آي ميت يور فاذر" (how I met your father) تيين تران (36 عاماً) فقال "كثر في قطاعنا هم ممن تُسلّط عليهم الأضواء، لذا فإن هذا الدعم الدعائي الإضافي سيكون مفيداً".

في الجانب الآخر، انتقد رئيس "ديزني" بوب آيغر الخميس مطالب الممثلين واصفاً إياها بأنها "غير واقعية"، بينما انتقد متظاهرون كثر تصريحاته، وقالت الممثلة شاون ريتشاردز: "هذا الرجل يقول إننا نطلب أشياء غير واقعية؟ هل تمزحون معي؟".

وأضافت "إنه يجدد أثاث منزله بتكلفة تبلغ خمسة ملايين دولار فيما هؤلاء الناس ليس لديهم حتى تأمين صحي. ... إنه أمر ينمّ عن عدم احترام ويثير الاشمئزاز".

وأمتد تأثير إضراب الممثلين وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، حيث لن يحضر نجما هوليوود ريان جوسلينج ومارجوت روبي العرض الأول لفيلمهما "باربي" (Barbie) المقرر اليوم السبت في برلين وابتعدا عن مواعيد الترويج للفيلم، كما أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد عرض الفيلم.

وسيعرض الفيلم لأول مرة في ألمانيا اليوم السبت في دار عرض" برلينالة بالاست"، فيما سيبدأ عرض الفيلم باللغة الألمانية يوم الخميس المقبل.

وقالت روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في لندن، إنها "تدعم بقوة جميع النقابات" ، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وقالت المخرجة جريتا جيرويج إنها "تريدهم حقا أن يظلوا أقوياء ويفوزوا في معركتهم".

وقال هانز فيرنر ماير عضو مجلس إدارة الرابطة الاتحادية الألمانية للممثلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة، إن الرابطة تدعم إضراب الممثلين.

إ.ع/ أ.ح ( أ ف ب، د ب أ)