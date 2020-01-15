هوليوود تنتج أفلاماً جديدة بعد عام من الجائحة بتكاليف باخظة

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تحاول صناعة السينما شق طريقها للخروج من الوباء. فقد تم صناعة العديد من الأفلام والتي سيتم عرض الكثير منها هذا العام - لكن اللافت أن معظم الأفلام الكبيرة هي نسخ جديدة لعناوين سمعنا بها من قبل.
لم يؤدّ السيناريو الكارثي لجائحة كوفيد-19 إلى القضاء على قطاع إنتاج الأفلام والمسلسلات البريطاني الذي يُعتبر من الأقوى عالميا، بل هو يحاول الإفادة من طفرة البث التدفقي عبر الإنترنت في محاولة لطرح نفسه بديلاً لهوليوود.
تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.
ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟
فريق تصوير فيلم روسي يعود إلى الأرض بعد نجاح مهمته في الصعود إلى محطة الفضاء الدولية. يأتي ذلك وسط منافسة مع مشروع سينمائي أمريكي مماثل بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية وبطولة النجم الهوليوودي توم كروز.
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