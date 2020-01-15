 هوليوود تنتج أفلاماً جديدة بعد عام من الجائحة بتكاليف باخظة | DW الأخبار | DW | 08.01.2022

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DW الأخبار

هوليوود تنتج أفلاماً جديدة بعد عام من الجائحة بتكاليف باخظة

تحاول صناعة السينما شق طريقها للخروج من الوباء. فقد تم صناعة العديد من الأفلام والتي سيتم عرض الكثير منها هذا العام - لكن اللافت أن معظم الأفلام الكبيرة هي نسخ جديدة لعناوين سمعنا بها من قبل.

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