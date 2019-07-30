 هولنديان يقتحمان قاعدة ″الكائنات الفضائية″ في نيفادا الأمريكية | عالم المنوعات | DW | 19.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هولنديان يقتحمان قاعدة "الكائنات الفضائية" في نيفادا الأمريكية

فيما يقترب الموعد المحدد اقتحام "منطقة 51" العسكرية السرية من قبل أكثر من مليوني مستخدم على الفيسبوك، قام نجما يوتيوب هولنديان باقتحام المنطقة التي يلفها الغموض منذ عشرات السنين بدافع الفضول.

USA Nevada | Facebook Witz Area 51 zu stirmen geht Viral (Getty Images/AFP/D. Becker)

أُلقي القبض على شابيّن هولندييّن من نجوم اليوتيوب في المنطقة المحظورة المحيطة بمنطقة ما يسمى بـ "منطقة 51" في ولاية نيفادا الأمريكية وُحكم عليهما بالسجن لمدة عام. لكن تم إطلاق سراح الشابين (20 و21 عاماً) بعد ثلاثة أيام، لكنهما اضطرا لدفع غرامة تزيد عن 2000 دولار. ويبدو أنهما دخلا المنطقة العسكرية التي تلفها الكثير من الشائعات والتكهنات لتصوير بعض مقاطع الفيديو فيها.

ودخل الشابان، وهما يحملان أجهزة كمبيوتر محمولة وكاميرات وطائرات بدون طيار، إلى القاعدة العسكرية الأمريكية الغامضة في صحراء جنوب نيفادا. ووفقاً لشبكة سي أن أن الأمريكية، فقد توغلا فيها لقرابة خمسة كيلومترات، لكن تم القبض عليهما واعتقالهما. ويبدو أن نجميّ اليوتيوب أخبرا الشرطة أنهما يجيدان الإنجليزية، لكنها تجاهلا ببساطة التحذيرات عند مدخل المنطقة ببساطة. ونقلت الشبكة عن أحد الهولنديين قوله: "كنا نريد أن نرى فقط ماذا هناك بدافع الفضول". ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل عن وقت الحادث.

يرى كثيرون أن الغموض والسرية التي تلف "المنطقة 51" أكبر من أن تكون مستودعاً لأسرار الجيش الأمريكي واختبار أسلحته الجديدة الخفية. ولا تظهر هذه المنطقة على الخرائط العامة ومثيلاتها الطبوغرافية الأمريكية. فمثلاً لا يُظهر مخطط الطيران المدني سوى مساحة واسعة محظورة فوق هذه المنطقة.

مختارات

عندما عثر أحد صائدي الكنوز على جثة محنطة صغيرة في صحراء أتاكاما في تشيلي قبل خمسة عشر عاماً، اعتقد الكثيرون أنها لكائن فضائي بسبب شكلها الغريب. إلا أن التحاليل الجينية للحمض النووي تقول إنهم كانوا مخطئين. (24.03.2018)

بعد عشرة أيام على إغلاقه بصورة غامضة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، أعيد اليوم افتتاح مرصد شمسي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية. ما حقيقة الموقف؟ وكيف وضعت السلطات حداً للإشاعات ونظريات المؤامرة التي ضجت بها مواقع التواصل؟ (17.09.2018)

أصيب أصحاب نظرية وجود كائنات فضائية بخيبة أمل بعد كشف المخابرات الأمريكية أن "المنطقة 51" التي ظهرت عليها "أطباق فضائية" لم تكن سوى موقع اختبار لطائرات تجسس خلال الحرب الباردة، مؤكدة عدم ارتباطها بكائنات فضائية. (17.08.2013)

ارتبط "المنطقة 51"، التي يتوسطها مطار عسكري، منذ عقود بفكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية، ويعود ذلك إلى نشر بعض الصحف الأمريكية خبراً عن اكتشاف طبق طائر متحطم في منطقة "روزويل" بولاية تكساس الأمريكية في الثامن من يوليو/ تموز 1947. واشتهر هذا الحادث تاريخياً باسم "حادثة روزويل"، إذ يعتقد عشاق نظرية وجود المخلوقات الفضائية أن الحكومة الأمريكية عثرت على المركبة الغريبة وأخفتها في هذه المنطقة المحظورة على المدنيين.

يُذكر أن إحدى صفحات الفيسبوك هددت مؤخراً بإماطة اللثام عن هذه السرية التي تلف القاعدة العسكرية بمنشآتها، ووضعت الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لحمايتها. فقد حذر سلاح الجو الأمريكي أكثر من مليون أمريكي دعوا عبر هذه الصفحة لـ"اقتحام المنطقة 51" بهدف رؤية الكائنات الفضائية المزعومة، مشيراً إلى أن "القوات الجوية على أهبة الاستعداد لحماية أمريكا وممتلكاتها".

لكن الأمر لم يكن سوى مزحة من أحد المستخدمين، وبدأت المزحة بدعوة أطلقها الأمريكي ماتي روبرتس على الفيسبوك، فقد قال لشبكة "كي آر أو إن": "الأمر برمته ليس سوى سخرية. حاولت جعل الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن بعض الأشخاص في النهاية أخذوه على محمل الجد". وأضاف: "نشرت ذلك في 27 حزيران/ يونيو كنوع من المزاح، وانتظرت تسجيل الإعجابات (بالصفحة) لثلاثة أيام، وقام 40 شخصاً بتسجيل إعجابهم ثم قامت أعداد غفيرة بعدها بذلك". وجاء في صفحة الحدث على فيسبوك: "سوف نلتقي جميعاً في مركز إليان سنتر 51 السياحية وننسق دخولنا ".

بيد أن أكثر من مليوني مستخدم فيسبوك تعهدوا بالمشاركة في اقتحام المنشأة العسكرية في الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم 20 أيلول/ سبتمبر المقبل، بدافع الاعتقاد أن الحكومة تحتجز كائنات فضائية فيها، ومن أجل التأكد من صحة الشائعات التي يتم تداولها منذ عشرات السنين.

ع.غ/ ط.أ

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    هل هو آخر شروق للشمس ؟

    في حين يحب دانيال-7سنوات- التفكير في الشمس، فإنه يتساءل عما إذا كانت ستظل موجودة بعد 50 عاما. يأمل دانيال في ألا يتغير الوضع كثيرا ويظل لغروب الشمس وشروقها نفس الألوان والمنظر البديع والذي يبعث البهجة للكبار والصغار على حد سواء. دانيال يحث والديه دوما على إعادة تدوير وتكرير النفايات في المنزل ففي النهاية مستقبل الأرض مربوط بمستقبله.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    احبس أنفاسك

    في المستقبل القريب، ستصبح السيارات الطائرة مصدرا للتلوث مثل السيارات في الوقت الحاضر. ونادرا ما ستبدو السماء زرقاء بسبب التلوث، وسوف تنسى البشرية تماما أهمية الطبيعة – حتى أن آخر الأشجار سيتم إزالتها. والأخطر هو حدوث حالات جفاف شديدة في بعض الأماكن لدرجة أن السفن ستتقطع بها السبل. ولهذا، يقول طفل آخر يدعى بالوما -10سنوات - نحن لسنا بحاجة إلى الانتظار 50 عاما لنرى التلوث، 15 عاما تكفي لحدوث ذلك.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    الهروب من موجات الحرارة

    عندما سافرت إيما -7 سنوات- عبر جنوب شرق آسيا في الأشهر الأخيرة كانت تشعر بالحر الشديد. وعندما سألت والدتها عن السبب قالت لها إن درجات الحرارة العالمية تتزايد سنويا . لذلك ليس غريبا كيف تتخيل إيما كوكب الأرض في المستقبل: سوف تحترق الشمس تقريبا، وسوف يضطر الناس إلى ترك الأرض مستخدمين الصواريخ!

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    منزل جديد على المريخ

    الحياة على كوكب آخر هو بالضبط ما يتصوره لينوس -12 عاما - و بشكل أكثر تحديدا، على المريخ. فخلال 50 عاما، سوف تكون الأرض مغمورة بمثل هذه الفوضى التي تدفعنا للبحث عن مكان أفضل. ولكن حتى هناك، لن نتعلم الدرس وسنقوم بنفس السلوكيات من سوء الاستهلاك والدمار للكوكب.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    سيطرة التكنولوجيا

    وبدلا من الطبيعة، سوف تهيمن التكنولوجيا على حياتنا اليومية،كما أوضح يان -12 عاما-. ولكن بالنسبة له، فإن هذا يعد أمرا جيداً، حيث سيكون هناك تكنواوجيا متطورة والكثير من الأجسام الطائرة. هذه هي الصورة التي سوف يبدوعليها كوكبنا، وفقا ليان: مدينة مستقبلية مليئة بالآلات والأجهزة الثورية.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    "بصمة" الكربون

    أستريد -6 سنوات- لديها فكرة مجردة جدا عن الأرض. إنه مكان تتأثر فيه تدفقات الأنهار والهواء والناس في نفس الوقت. كما تواجه البشرية بالتهديد نفسه وهو كميات الكربون الهائلة الموجودة في الجو، وهي ما أطلقت عليها "بصمة" الكربون . تعلمت أستريد في مدرستها : كلما كانت "بصمة" الكربون أكبر في الجو، كلما كان تأثيرها أسوأ على البشر.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    البقاء على قيد الحياة

    هؤلاء الفنانون الصغار لا يعطون تفسيرا واضحا لقطعهم الفنية. في هذه الحالة، ميغل -10 سنوات- يعطي خيارين رئيسيين لتفسير لوحته: الروبوت يمثل تغير المناخ المدمر. والخيار الثاني هو أن الذكاء الاصطناعي سيخرج عن السيطرة ويصبح أكثر قوة من البشر.

  • Kids4Climate Kinderbilder (DW/I. Banos)

    العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

    غزو الكائنات الفضائية

    جوديث -7 سنوات - جادة جدا عند الحديث عن المستقبل، وهي مقتنعة أن عام 2067 هو عام فناء البشرية والحيوانات أيضا. ولن ينجو أحدا تقريبا من الدمار: وسوف تغزو الكائنات الفضائية كوكب الأرض. الكاتب: إيرين بانوس رويس/ س.م


مختارات

العالم بعد 50 عاما في عيون الأطفال

بخطوطهم العفوية رسم الأطفال كيف سيصبح كوكبنا بعد 50 عاما. بعضهم يرى اختفاء الشمس وغرق الأرض بالمياه والبعض الآخر يرى أن هناك حياة جديدة على المريخ . بعض الأطفال تخيلوا غزو الكائنات الفضائية للكرة الأرضية ! (24.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

USA Nevada | Facebook Witz Area 51 zu stirmen geht Viral

"المنطقة 51".. ماذا وراء إطلاق رحلة البحث عن كائنات فضائية؟! 30.07.2019

مليوني شخص عبروا عن استعدادهم للانطلاق في رحلة قريبا للبحث عن كائنات فضائية بقاعدة عسكرية مصنفة سرية، فهل أصاب هؤلاء الجنون؟ أم أن هناك احتمال حقيقي لوجود حياة خارج نطاق كوكب الأرض؟ وماذا سيحدث إن كان هذا الأمر صحيحاً؟

Area 51 Facebook Event

سلاح الجو الأمريكي يتأهب لمواجهة مزحة فيسبوك عن "المنطقة 51" 19.07.2019

أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه على "أهبة الاستعداد لحماية أمريكا وممتلكاتها"، بعد أن لقيت مزحة على "فيسبوك" تجاوب أكثر من 1.6 مليون أمريكي معها لاقتحام " المنطقة 51" العسكرية الأكثر غموضاً وسرية في تاريخ الولايات المتحدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 