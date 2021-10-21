هولندا: وضع مأساوي في مخيم للاجئين

عشرات المهاجرين بين قتيل ومفقود في غرق قاربين قبالة اليونان

أودى غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل اليونان بحياة 18 شخصًا على الأقل، بينهم 16 امرأة من أصل إفريقي، فضلًا عن عشرات المفقودين. ودعت أثينا أنقرة إلى منع المهاجرين من العبور وناشدت بروكسل للتحرك.