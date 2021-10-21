 هولندا: وضع مأساوي في مخيم للاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 06.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

هولندا: وضع مأساوي في مخيم للاجئين

صدمت الصور التي التقطت في مخيم للاجئين في تيرأبيل شمال شرق هولندا الكثيرين: سوء النظافة الصحية؛ وأماكن نوم قليلة لعدد كبير من الأشخاص. بعد المظاهرات، بدأت الحكومة الهولندية تبحث عن حلول.

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا تعتزم تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا المجاورة لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين واللاجئين إليها عبر حدودها الشرقية

الاتحاد الأوروبي يتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتشجيع الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى أراضيه 21.10.2021

صوّت البرلمان البولندي على تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس.

ضغوطات على بولندا بسبب معاملة المهاجرين 01.10.2021

يعيش الكثير من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ أسابيع ظروفا مزرية.

استمرار معاناة المهاجرين المحاصرين بين بيلاروسيا وبولندا 10.09.2021

افتتحت اليونان مركزا مغلقا لطالبي اللجوء مزوّدا بكاميرات مراقبة في جزيرة ساموس، شرق اليونان، وقبالة السواحل التركية.

اليونان تفتتح مركزا للاجئين في جزيرة ساموس يخضع لمعايير أمنية مشددة 19.09.2021

المزيد مراسلون حول العالم

Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى 30.09.2022

This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

Germany increases troop presence in Lithuania Ort: Lithuania Schlagwörter: Germany, Lithuania, NATO, Russia Sendedatum: 08.09.2022 Rechte: DW A German Bundeswehr armored personnel carrier arrives in Lithuania.

ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية 30.09.2022

اقرأ أيضا

Authorities and local residents take part in a large-scale rescue operation on the island of Kythira, some 225 kilometers (140 miles) south of Athens, early Thursday, Oct. 6, 2022. The operation is underway off a southern Greek island where a sailboat carrying up to 100 migrants sank in high winds. The coast guard said its vessels, private boats and a rescue helicopter were involved in the effort off the coast of the island of Kythira. (Ippolytos Prekas/kythera.news via AP)

عشرات المهاجرين بين قتيل ومفقود في غرق قاربين قبالة اليونان 06.10.2022

أودى غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل اليونان بحياة 18 شخصًا على الأقل، بينهم 16 امرأة من أصل إفريقي، فضلًا عن عشرات المفقودين. ودعت أثينا أنقرة إلى منع المهاجرين من العبور وناشدت بروكسل للتحرك.

Migrants walk after being detained by U.S. Border Patrol agents after crossing into the United States from Mexico to turn themselves in to request for asylum, in El Paso, Texas, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

إجراءات أوروبية مشددة على الحدود بعد تدفق اللاجئين على طريق البلقان 04.10.2022

تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016

Demonstrators hold placards as they protest against Britain's Rwanda asylum plan outside the High Court in London on June 13, 2022. - UK campaigners get their last chance in court to stop the government's first flight of asylum seekers to Rwanda, as protests mount against the policy. (Photo by Niklas HALLE'N / AFP) (Photo by NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images)

هل تعتبر رواندا بلداً آمناً للمهاجرين وطالبي اللجوء؟ 30.09.2022

بعد توقيع المملكة المتحدة اتفاقاً مع رواندا بخصوص طالبي اللجوء، حاولت الحكومة البريطانية تلميع صورة رواندا كبلد آمن. إلا أن بعض التقارير الإعلامية وتصريحات منظمات غير حكومية، تناولت حقيقة مغايرة عن البلد الأفريقي.

Displaced Yazidis stand by their tents at the Chamishko camp for internally displaced persons (IDP) in the city of Zakho in the north of Iraq's autonomous Kurdish region on May 5, 2022. - Thousands of Yazidis were again forced to flee their homes this month, after fierce clashes between the army and local fighters in their Sinjar heartland. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) (Photo by SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

وفاة رضيع في مركز لاجئين في هولندا تكشف هشاشة نظام الاستقبال 02.09.2022

قضى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في صالة رياضية شرق هولندا، مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء. الواقعة المأساوية أعادت فتح النقاش في البلاد حول عمليات استقبال وإيواء طالبي اللجوء.