هولندا: وضع مأساوي في مخيم للاجئين

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صدمت الصور التي التقطت في مخيم للاجئين في تيرأبيل شمال شرق هولندا الكثيرين: سوء النظافة الصحية؛ وأماكن نوم قليلة لعدد كبير من الأشخاص. بعد المظاهرات، بدأت الحكومة الهولندية تبحث عن حلول.
أودى غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل اليونان بحياة 18 شخصًا على الأقل، بينهم 16 امرأة من أصل إفريقي، فضلًا عن عشرات المفقودين. ودعت أثينا أنقرة إلى منع المهاجرين من العبور وناشدت بروكسل للتحرك.
تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016
بعد توقيع المملكة المتحدة اتفاقاً مع رواندا بخصوص طالبي اللجوء، حاولت الحكومة البريطانية تلميع صورة رواندا كبلد آمن. إلا أن بعض التقارير الإعلامية وتصريحات منظمات غير حكومية، تناولت حقيقة مغايرة عن البلد الأفريقي.
قضى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في صالة رياضية شرق هولندا، مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء. الواقعة المأساوية أعادت فتح النقاش في البلاد حول عمليات استقبال وإيواء طالبي اللجوء.
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