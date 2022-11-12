العولمة 3000

هولندا: مدينة المستقبل الخضراء

حي في هولندا، حيث يمكنك بناء ما تريد لنفسك ولعائلتك، ولكن يجب أن يكون أخضر ومستداما. إنها بلدة أوستروولد في هولندا. يقرر السكان معا كيف يجب أن تبدو بلدتهم.