هولندا: مدينة المستقبل الخضراء

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حي في هولندا، حيث يمكنك بناء ما تريد لنفسك ولعائلتك، ولكن يجب أن يكون أخضر ومستداما. إنها بلدة أوستروولد في هولندا. يقرر السكان معا كيف يجب أن تبدو بلدتهم.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
في الوقت الذي تسببت فيه موجات الحر بحرائق غابات شاسعة بعدة بلدان في القارة الأوروبية، أعلنت مجموعة "إيرباص" لصناعة الطيران نجاح اختبار لطائرة نقل عسكري في مجال إطفاء الحرائق.
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع.
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