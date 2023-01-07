هولندا: مخاوف على الأسرة في إيران

منظمة حقوقية: إعدام أكثر من خمسين شخصا هذا العام في إيران

قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة. وأشارت المنظمة إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية".