 هولندا: مخاوف على الأسرة في إيران | مراسلون حول العالم | DW | 05.02.2023

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مراسلون حول العالم

هولندا: مخاوف على الأسرة في إيران

اعتقل النظام في إيران أكثر من 18 ألف شخص، من بينهم الزوجان حسنلو اللذان شوهدا في الاحتجاجات. تعرض كلاهما للتعذيب، وغاري حسنلو مهدد في أي وقت بالإعدام. فريق التحرير باللغة الفارسية في قناة دي دبليو التقى بشقيق حسنلو المنفي في هولندا.

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