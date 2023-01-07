هولندا: مخاوف على الأسرة في إيران

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اعتقل النظام في إيران أكثر من 18 ألف شخص، من بينهم الزوجان حسنلو اللذان شوهدا في الاحتجاجات. تعرض كلاهما للتعذيب، وغاري حسنلو مهدد في أي وقت بالإعدام. فريق التحرير باللغة الفارسية في قناة دي دبليو التقى بشقيق حسنلو المنفي في هولندا.
قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة. وأشارت المنظمة إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية".
تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.
فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.
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