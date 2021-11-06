 هولندا... قتلى جراء اندفاع شاحنة وسط حفل في الشارع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هولندا... قتلى جراء اندفاع شاحنة وسط حفل في الشارع

تحقق الشرطة الهولندية في حادث صدم شاحنة لحشد من المحتفلين في شارع في بلدة في جنوب البلاد، ما أسفر عن عدد من القتلى لم تعلن عن عددهم الدقيق، دون الخوض في خلفيات الحادث ودوافعه.

الشرطة الهولندية: سبب الحادث لم يتضح بعد

الشرطة الهولندية: سبب الحادث لم يتضح بعد

قالت الشرطة الهولندية اليوم السبت (27 آب/أغسطس 2022) إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل مقام في الشارع في بلدة نيو بايرلاند في جنوب البلاد.

مختارات

توفى الصحفي الشهير بيتر ار دي فريس المتخصص في قضايا الجرائم، متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه هذا الشهر في امستردام، وفقا لما ذكرته أسرته اليوم الخميس.

ولم تذكر الشرطة عددا محددا للضحايا لكنها قالت إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي روتردام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إليان ماستفيك لمحطة راينموند المحلية "انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل".

وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد وأيضا عدد الضحايا تحديدا لأن الشاحنة لم تُنقل من المكان بعد.

وأظهرت صور نشرتها محطة راينموند ومواقع إلكترونية إعلامية محلية شاحنة نقل ثقيل تابعة لشركة نقل إسبانية وسط طاولات محطمة.

خ.س/أ.ح (رويترز)

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    نجح مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن في التقاط هذه الصور للاجئين في سجون هولندا. في هذه الصورة ينشغل اللاجئ السوري فادي طحان بعزف مقطوعات على آلة العود في فناء سجن هارليم القديم ، فيما تدخن مجموعة أخرى من اللاجئين داخل غرفة مخصصة للتدخين وسط السجن.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ربما لم تسنح الفرصة للاجئ الأفغاني حامد كرمي في بلاده أفغانستان لممارسة هوايته بعزف الموسيقى فوجد في هذا السجن مجالا لممارستها للترويح عن نفسه وعن وزوجته فاريشتا مورحمي.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الإيزيدي ياسر حجي (24 عاما) يتقاسم مع زوجته إحدى ردهات سجن هارليم بعد أن هربا من مدينة سنجار التي استباحها تنظيم "داعش" وقتل الرجال وسبى نساء وأطفال الإيزيديين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الجزائري محمد بن سالم (36 عاما) في اليسار وجنبه اللاجئ الليبي أمين أوشي (22عاما) يستمتعان بأجواء وهواء هولندا. عدد المساجين في هولندا في تراجع كبير منذ عدة سنوات، ما جعل الكثير من سجونها فارغة، وبعضها مثل سجن هارليم لا يمكن هدمه لأنه صرح معماري مهم في المدينة.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ساعدت هولندا جارتها بلجيكا بأخذ بعض سجناء بلجيكا ووضعهم في سجونها الخاوية لتخفيف مشكلة امتلاء السجون في بلجيكا، ولكن وبعد قدوم آلاف اللاجئين إلى هولندا قررت السلطات الاستفادة من سجنوها الخالية في حل مشكلة السكن وإيواء اللاجئين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    تتمتع السجون الهولندية بمختلف وسائل الراحة وفيها الكثير من الساحات وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى كونها آمنة جدا بالنسبة لـ "النزلاء" الجدد، وهذا ما جعلها بمثابة مراكز إيواء مثالية للاجئين، ولو مؤقتا.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    يغسل اللاجئ الأفغاني صراط الله حياة الله (23 عاما) ملابسه في مكان مخصص لذلك في السجن. تم تحوير السجن ونزع القضبان من أبواب الغرف وإزالة الجدران التي تحيط بالسجون لإيواء اللاجئين.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن ذكر أن الشكوى الوحيدة التي سمعها كانت عن نوعية الأكل، أما بالنسبة للسكن فلم يسمع عن شكاوي، إذ أن كل زنزانة تتسع لشخصين، وتحوي على حمام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة الأفغانية شازيا لطفي (19 عاما) تقيم في الطابق الثالث في المبنى. يتمتع اللاجؤون بحرية الدخول والخروج، على أن يبلغوا عن أماكن تواجدهم في كل بضعة أيام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة العراقية فاطمة حسين (65 عاما) تصلي في إحدى ردهات السجن المخصصة لها. وصل إلى هولندا في عام 2015 نحو 59 ألف لاجئ أغلبهم من سوريا والعراق وإريتريا.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Eine männliche Person geht am Bahnhof zwischen einer Rettungskraft und einer Polizeibeamtin. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es eine Messerattacke gegeben. (Damit wird klargestellt, dass es sich nicht um den Tatverdächtigen handelt. Wen das Foto genau zeigt, kann nach derzeitigem Stand nicht zweifelsfrei festgestellt werden.) +++ dpa-Bildfunk +++

حادثة الطعن في قطار بألمانيا.. استبعاد فرضية "هجوم إرهابي"؟ 06.11.2021

رغم عدم وضوح ملابسات الحادثة تماما بعد، نقلت وسائل إعلام ألمانية عن السلطات أنها لا تنطلق من فرضية "الهجوم الإرهابي" بشأن عملية الطعن التي وقعت على متن قطار. كما كشفت تفاصيل أكثر عن منفذ الهجوم.

© CORENTIN FOHLEN/WOSTOK PRESS; OUJDA, MAROC OCTOBRE 2005 FRONTIERE FERMEE ENTRE LE MAROC ET L'ALGERIE

تحليل: العلاقات الجزائرية المغربية بحاجة إلى "عملية جراحية"! 03.09.2021

فيما تخيم أجواء التصعيد والقطيعة بين الجزائر والمغرب، تبدو قنوات التواصل والحوار بين قيادتي البلدين شبه منقطعة. ويخشى مراقبون من انزلاق نحو الأسوأ، وهو ما يطرح فكرة البحث عن دور تاريخي و"عملية جراحية" في العلاقات.

VETLANDA 20210303 Platsen i centrala Vetlanda d?r en man p? onsdagen attackerade flera personer med ett tillhygge. Mannen som ?r i 20-?rs?ldern gick till angrepp mot ?tta personer och sk?ts i samband gripandet senare av polis. H?ndelsen utreddes inledningsvis som misst?nkt mordf?rs?k, men ?ndrades senare till misst?nkt terrorbrott. Foto: Mikael Fritzon / TT / kod 62360

الشرطة السويدية تحقق في هجوم طعن وتشتبه في أنه هجوم إرهابي 04.03.2021

قالت الشرطة السويدية، إنها تحقق في هجوم طعن بسلاح أبيض في جنوب البلاد، أصيب خلاله ثمانية أشخاص بجروح، بينهم خمسة إصاباتهم خطرة. وأفادت الشرطة بأنها تشتبه بأن يكون الحادث هجوما إرهابيا.