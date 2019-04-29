هولندا ـ بعد نقاش دام 14 عاما.. حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ

بعد نقاش مجتمعي وسياسي واسع وعنيد دام 14 عاما، دخل قانون حظر البرقع أو النقاب أو تغطية الوجه كليا أو جزئيا حيز التنفيذ اليوم الخميس(الأول من آب/أغسطس 2019)، حيث لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية وفي وسائل النقل العمومية الحافلات والقطارات.

وحثت وزارة الداخلية الهولندية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر. وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات مالية بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارا).

كما ينطبق الحظر أيضا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة.

يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك. جدير بالذكر أن في هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا)