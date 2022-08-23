هولندا: جفاف في بلد السدود

"قنبلة موقوتة".. هل سيبتلع التغير المناخي شواطئ الدول المغاربية؟

يتسارع تآكل سواحل بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر ليس المتهم الوحيد، إذ يعود التآكل لأسباب أخرى، ما هي؟ وهل هناك بوادر أمل في إيجاد حل للمشكلة؟