 هولندا: جفاف في بلد السدود | مراسلون حول العالم | DW | 27.08.2022

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مراسلون حول العالم

هولندا: جفاف في بلد السدود

تعرف هولندا الكثير عن أمور الحماية من الفيضانات، فثلث البلاد يقع تحت مستوى سطح البحر. لكن، ونتيجة تغير المناخ، أصبح هذا البلد يعاني من الجفاف مثل كثير من دول أوروبا.

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