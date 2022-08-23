هولندا: جفاف في بلد السدود

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تعرف هولندا الكثير عن أمور الحماية من الفيضانات، فثلث البلاد يقع تحت مستوى سطح البحر. لكن، ونتيجة تغير المناخ، أصبح هذا البلد يعاني من الجفاف مثل كثير من دول أوروبا.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف. يرتفع استهلاك الناس للمياه سواء كان ذلك في استهلاكهم اليومي للسوائل أو الزراعة أو لعلف الحيوانات.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
يتسارع تآكل سواحل بلدان المغرب العربي بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم. بيد أن خبراء يقولون إن ارتفاع مستوى سطح البحر ليس المتهم الوحيد، إذ يعود التآكل لأسباب أخرى، ما هي؟ وهل هناك بوادر أمل في إيجاد حل للمشكلة؟
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