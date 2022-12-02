هولندا تهزم أمريكا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي مونديال قطر

تأهل المنتخب الهولندي لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأمريكي 1/3، اليوم السبت (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2022)، ضمن منافسات دور الستة عشر بالنسخة الحالية المقامة في قطر.
وسيواجه المنتخب الهولندي في ربع النهائي الفائز من المباراة الأخرى التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت، بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا.
وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 76 سجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 80.
وبدأت المباراة بضغط من الجانب الأمريكي، الذي سعى منذ البداية إلى تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، فتشكل ضغط كبير على الثلاثي الدفاعي الهولندي فان دايك وتيمبر وناثان آكي. ودخل المنتخب الأمريكي المباراة بثلاثي هجومي مكون من تيموثي وياه وخيسوس فيريرا وكريستيان بولسيتش، محاولا تسجيل هدف التقدم مبكرا.
وعلى عكس سير المباراة نجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ممفيس ديباي، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليمنى من زميله دينزل دومفريس، ليضع الكرة بدون تردد في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة العاشرة.
ونجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق دالي بليند، الذي تلقى كرة عرضية من زميله دومفيرس، ليضعها في الشباك بنفس طريقة الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا 2 / صفر.
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تألق الثنائي دمفريس وبليند
ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخبان بشكل هجومي أقوى من الشوط الأول، حيث حاول المنتخب الهولندي تسجيل هدف ثالث ينهي الأمور لصالحه، فيما سعى المنتخب الأمريكي لتسجيل هدف يعيده للمباراة. وفي الدقيقة 48 تألق نوبرت حارس مرمى هولندا، وتصدى لمحاولة خطيرة من تيم ريم مدافع أمريكا الذي تابع كرة عرضية من ضربة حرة، لكن حارس المنتخب الهولندي أمسك بالكرة بنجاح. وبعده بدقيقة تألق تيرنر ومنع دخول هدف ثالث في شباكه، بعد كرة عرضية من دومفريس، لتصطدم بقدم أنتوني روبنسون مدافع المنتخب الأمريكي، لينجح تيرنر في إبعاد الخطر.
وتصدى تيرنر لمحاولة أخرى من ديباي في الدقيقة 60، حيث سدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأمريكي تصدى لها ببراعة. وواصل تيرنر تألقه وتصدى لهجمة خطيرة بعد تسديدة قوية من البديل تيون كوبمينرز، قبل أن يتابعها ديباي وينجح تيرنر في التصدي لها مجددا في الدقيقة 70.
ونجح منتخب أمريكا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، بعدما تلقى حاجي رايت تمريرة عرضية أرضية من زميله بولسيتش بالجهة اليمنى، ليلمسها ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 80 سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من بليند، ليضعها دومفريس بقدمه اليسرى في الشباك.
ووسط محاولات من المنتخب الأمريكي للعودة مجددا للمباراة، والانضباط التكتيكي الهولندي، سارت الدقائق الأخيرة من المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز هولندا 3 /1.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان