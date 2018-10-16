هولندا تفرض التعادل على ألمانيا وتصعد للمربع الذهبي

اقتنص المنتخب الهولندي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تعادله المذهل مع مضيفه الألماني 2 2/ اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول للبطولة.

وبدت ألمانيا في طريقها لاسترداد اعتبارها والثأر لخسارتها الأكبر على يد هولندا (صفر-3) في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما أنهت الشوط الأول متقدمة بهدفين، لكن رجال المدرب رونالد كومان عادوا إلى اللقاء في الوقت القاتل بتقليص الفارق عبر كوينسي بروميس (85) قبل ادراك التعادل بواسطة فيرجيل فان دايك (1+90).

وكانت نقطة التعادل كافية لهولندا لحسم بطاقة المجموعة إلى المربع الذهبي بفارق المواجهتين المباشرتين مع فرنسا بطلة العالم التي خسرت أمام "البرتقاليين" بنتيجة صفر-2 الجمعة (2-1 ذهابا).

ولحقت هولندا بسويسرا وإنكلترا والبرتغال إلى المربع الذهبي للمستوى الأول من هذه البطولة القارية الجديدة، والذي تستضيفها البرتغال في 5 و6 حزيران/يونيو، على أن تقام المباراة النهائية هناك أيضا في التاسع منه، على غرار مباراة المركز الثالث.

ومن جهتها، أنهت ألمانيا التي كان هبوطها إلى المستوى الثاني محسوما، منافسات المجموعة دون فوز وبنقطتين فقط من تعادلين مع فرنسا (صفر-صفر) وهولندا اليوم الاثنين.

أ.ح/ي.ب (د ب أ، أ ف ب)