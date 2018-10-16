 هولندا تفرض التعادل على ألمانيا وتصعد للمربع الذهبي | عالم الرياضة | DW | 19.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

هولندا تفرض التعادل على ألمانيا وتصعد للمربع الذهبي

عادت هولندا من بعيد وحولت تخلفها أمام مضيفتها ألمانيا بهدفين الي تعادل 2-2 في الثواني الأخيرة، لتحسم بطاقة المجموعة الأولى إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم على حساب فرنسا بطلة العالم.

UEFA Nations League Deutschland - Niederlande Promes Tor (Reuters/L. Kuegeler)

اقتنص المنتخب الهولندي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تعادله المذهل مع مضيفه الألماني 2 2/ اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول للبطولة.

وبدت ألمانيا في طريقها لاسترداد اعتبارها والثأر لخسارتها الأكبر على يد هولندا (صفر-3) في 13 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما أنهت الشوط الأول متقدمة بهدفين، لكن رجال المدرب رونالد كومان عادوا إلى اللقاء في الوقت القاتل بتقليص الفارق عبر كوينسي بروميس (85) قبل ادراك التعادل بواسطة فيرجيل فان دايك (1+90).

وكانت نقطة التعادل كافية لهولندا لحسم بطاقة المجموعة إلى المربع الذهبي بفارق المواجهتين المباشرتين مع فرنسا بطلة العالم التي خسرت أمام "البرتقاليين" بنتيجة صفر-2 الجمعة (2-1 ذهابا).

ولحقت هولندا بسويسرا وإنكلترا والبرتغال إلى المربع الذهبي للمستوى الأول من هذه البطولة القارية الجديدة، والذي تستضيفها البرتغال في 5 و6 حزيران/يونيو، على أن تقام المباراة النهائية هناك أيضا في التاسع منه، على غرار مباراة المركز الثالث.

ومن جهتها، أنهت ألمانيا التي كان هبوطها إلى المستوى الثاني محسوما، منافسات المجموعة دون فوز وبنقطتين فقط من تعادلين مع فرنسا (صفر-صفر) وهولندا اليوم الاثنين.

أ.ح/ي.ب (د ب أ، أ ف ب)

 

مختارات

دوري الأمم: لوف يريد فوزا على هولندا يعوض "صفعة" تلقتها ألمانيا  

خسارة مذلة للمانشافت أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية

يبدو أن المنتخب الألماني لم يتعاف تماما من صدمة خروجه المبكر من مونديال روسيا. المانشافت تعرض لخسارة مذلة أمام هولندا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. (13.10.2018)  

لوف يتطلع إلى إسدال الستار على "عام الفشل" بفوزين هامين

بعد مشوار شهد خيبات أمل كبيرة هذا العام يتطلع مدرب المنتخب الألماني إلى ختم هذا العام بفوزين على روسيا ودياً وعلى هولندا في إياب دوري الأمم، علها تُنسي مرارة الخروج من مونديال روسيا 2018 وخسارات ثقيلة أخرى. (13.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Nations League | Frankreich vs. Deutschland | 2. TOR Frankreich

فرنسا تعمق جراح ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 16.10.2018

خسر المنتخب الألماني لكرة القدم أمام مضيفه بطل العالم فرنسا الثلاثاء 2-1 وذلك في المبارة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للدور الأول من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم.

UEFA Nations League - Niederlande gegen Deutschland | Nationaltrainer Löw

لوف يتطلع إلى إسدال الستار على "عام الفشل" بفوزين هامين 13.11.2018

بعد مشوار شهد خيبات أمل كبيرة هذا العام يتطلع مدرب المنتخب الألماني إلى ختم هذا العام بفوزين على روسيا ودياً وعلى هولندا في إياب دوري الأمم، علها تُنسي مرارة الخروج من مونديال روسيا 2018 وخسارات ثقيلة أخرى.

UEFA Nations League - Niederlande gegen Deutschland

خسارة مذلة للمانشافت أمام هولندا بدوري الأمم الأوروبية 13.10.2018

يبدو أن المنتخب الألماني لم يتعاف تماما من صدمة خروجه المبكر من مونديال روسيا. المانشافت تعرض لخسارة مذلة أمام هولندا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هولندا تفرض التعادل على ألمانيا وتصعد للمربع الذهبي

مغناطيس بايرن ميونيخ يجذب زين الدين زيدان؟

نيمار ومبابي يمهدان طريق ريال مدريد أمام صفقة هجومية

الألماني زفيريف يهزم ديوكوفيتش ويتوج بالبطولة الختامية للتنس

يوفنتوس يُحدد سعر بنعطية!

دوري الأمم: لوف يريد فوزا على هولندا يعوض "صفعة" تلقتها ألمانيا