 هولندا تفرض إغلاقا صارما خلال فترة عيد الميلاد | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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هولندا تفرض إغلاقا صارما خلال فترة عيد الميلاد

فرضت بعض الحكومات الأوروبية قيودا جديدة على الحياة العامة فيها. ويأتي ذلك بعد الانتشار السريع لمتحور أوميكرون حول العالم. فيما أصبحت هولندا أول دولة تفرض قيودا وتدابير صارمة خلال فترة عيد الميلاد.

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