هولندا تفرض إغلاقا صارما خلال فترة عيد الميلاد

اوميكرون- تشديد الإجراءات حول العالم ومخاوف من تكرار كابوس عام 2020

بدأت عدة دول حول العالم في تشديد الإجراءات للحد من انتشار نسخة فيروس كورونا المتحورة "اوميكرون"، فيما تتصاعد المخاوف من موجة خامسة، ومن تكرار كاوبس عام 2020 حين تسبب الوباء في وفاة عشرات الآلاف.