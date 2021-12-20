هولندا تفرض إغلاقا صارما خلال فترة عيد الميلاد

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فرضت بعض الحكومات الأوروبية قيودا جديدة على الحياة العامة فيها. ويأتي ذلك بعد الانتشار السريع لمتحور أوميكرون حول العالم. فيما أصبحت هولندا أول دولة تفرض قيودا وتدابير صارمة خلال فترة عيد الميلاد.
بدأت عدة دول حول العالم في تشديد الإجراءات للحد من انتشار نسخة فيروس كورونا المتحورة "اوميكرون"، فيما تتصاعد المخاوف من موجة خامسة، ومن تكرار كاوبس عام 2020 حين تسبب الوباء في وفاة عشرات الآلاف.
أخذ اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يثير الهلع في كثير من دول العالم، والتي سارعت إلى تشديد إجراءات السفر من وإلى جنوب إفريقيا وبلدان أخرى محيطة بها، سيما بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لـ"أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".
تصاعدت تحذيرات مسئولي الصحة في ألمانيا من تفاقم الوضع في المستشفيات بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في أعنف موجة تضرب البلاد وأوروبا منذ أشهر. ياتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه دول أوروبية درجات مختلفة من الإغلاق.
مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وبطء حملات التطعيم، تستعد دول أوروبية لموجة ثالثة من الجائحة. ورغم اشتداد الأزمة الصحية علقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا نتيجة مخاوف من تسببه بجلطات.
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