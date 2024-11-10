هولندا تعتقل عشرات المؤيدين للفلسطينيين تحدوا حظر الاحتجاجات

ألقت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعد تحديهم لحظر على التظاهر في أمستردام . يأتي ذلك فيما حثت إسرائيل مواطنيها على تجنب حضور أي أحداث ثقافية ورياضية في الخارج.

أوقفت الشرطة الهولندية الأحد (العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني) عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أمستردام الذين تحدوا أمرا قضائيا يحظر الاحتجاجات بعد صدامات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وشبان الخميس (السابع من نوفمبر/تشرين الثاني).

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أيدت محكمة منطقة أمستردام قرارا أصدرته رئيسة بلدية المدينة فيمكه خالسيما بحظر الاحتجاجات، بعد ثلاثة أيام على الصدامات التي وقعت على هامش المباراة بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وكتبت المحكمة على موقع "اكس" "قررت رئيسة البلدية فرض حظر على التظاهر في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع". وبناء على ذلك، "رفض" طلب المحتجين إقامة تظاهرة.

رغم ذلك، تجمع مئات المتظاهرين في ساحة دام في المدينة، رافعين لافتات كتب عليها "نريد استعادة شوارعنا" وهاتفين "فلسطين حرة"، كما شاهد مراسل وكالة فرانس برس.

وتقدم الناشط الهولندي فرانك فان دير لينده بطلب للحصول على تصريح عاجل للتظاهر في ساحة دام الشهيرة في المدينة، على الرغم من الحظر الموقت على الاحتجاجات الذي أعلنته رئيسة البلدية الجمعة. وقال ألكسندر فان ستوكوم أحد المشاركين في التظاهرة "هذا الاحتجاج لا علاقة له بمعاداة السامية".

وقال المسؤولون إن مئات من الشرطة كانوا في الخدمة وأجبروا المتظاهرين على مغادرة ساحة دام المركزية في العاصمة الهولندية إلى الشوارع المحيطة.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في المكان إن قوات الشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغبتدخلت بعيد قرار المحكمة وأوقفت عشرات المتظاهرين بعد ظهر الأحد.

واقتيد الموقوفون إلى حافلات كانت مركونة في مكان قريب وأفرج عنهم في مناطق أخرى من المدينة على ما أفادت وسيلة الاعلام المحلية "أيه تي 5". ولم توضح الشرطة إن كان بعض المتظاهرين لا يزالون موقوفين.

وقالت بلدية أمستردام إنها مددت إلى الخميس المقبل التدابير المتخذة في المدينة والتي تشمل حظر وضع أقنعة وحشد قوات شرطة إضافية.

السلطات تجري تحقيقا كاملا

وبعد الصدامات التي أثارت الغضب في جميع أنحاء العالم، أدخل مشجعون لفريق مكابي تل أبيب إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد المباراة مساء الخميس. وقد وصفت رئيسة بلدية أمستردام أعمال العنف بأنها ذات طابع "معاد للسامية". وأكدت الشرطة الهولندية أن التوتر بدأ قبل 24 ساعة من موعد المباراة بين أياكس ومكابي تل أبيب على ملعب يوهان كرويف أرينا الخميس.

وقال قائد شرطة أمستردام بيتر هولا إن مشجعي مكابي أحرقوا علما فلسطينيا في ساحة دام المركزية وحطموا سيارة أجرة. وقالت السلطات في أمستردام إن الاستفزازات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين لا تبرر استهدافهم.

وتحدثت خالسيما عن مجموعات استهدفت مشجعي النادي الإسرائيلي بالضرب والركل. وقالت "هذا ثوران معاد للسامية وآمل ألا أرى هذا مرة أخرى"، معربة عن شعورها "بالخجل" من أعمال العنف. وفتحت الشرطة تحقيقا واسع النطاق.

من جهته أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب الذي التقى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر السبت أن السلطات تجري "تحقيقا كاملا".

"رسالة تضامن" من ماكرون في مباراة فرنسا وإسرائيل

ودعت السلطات الإسرائيلية الأحد المشجعين الإسرائيليين إلى عدم حضور مباراة منتخبي إسرائيل وفرنسا لكرة القدم المقررة الخميس في باريس بسبب التوترات. وفي المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيحضر هذه المباراة.

وحثت إسرائيل مواطنيها اليوم على تجنب حضور أي أحداث ثقافية ورياضية في الخارج يشارك فيها إسرائيليون على مدى الأيام المقبلة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حصلت على معلومات مخابراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين تعتزم إلحاق أضرار بالإسرائيليين في مدن في هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها.

وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت نفسه أن ماكرون سينضم إلى مشجعي كرة قدم في ملعب فرنسا الدولي يوم الخميس حينما تواجه فرنسا إسرائيل في مباراة بدوري الأمم الأوروبية.

وذكر مكتب ماكرون أن مشاركة الرئيس هدفها توجيه "رسالة أخوة وتضامن عقب الأفعال المعادية للسامية التي لا يمكن التسامح معها والتي أعقبت المباراة في أمستردام".

هـ.د/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)