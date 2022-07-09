هولندا: بيت من ألمير

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هذه المرة نزور في فقرة غرفة المعيشة بلدية ألميرا في هولندا. نحن ضيوف لدى شيرلي فان أوستروم . شيرلي تعيش مع زوجها وكلبها "أورلا"، وتصنع نبيذا خاصا بها.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
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