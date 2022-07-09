هولندا: بيت من ألمير

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.