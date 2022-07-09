 هولندا: بيت من ألمير | العولمة 3000 | DW | 16.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

هولندا: بيت من ألمير

هذه المرة نزور في فقرة غرفة المعيشة بلدية ألميرا في هولندا. نحن ضيوف لدى شيرلي فان أوستروم . شيرلي تعيش مع زوجها وكلبها "أورلا"، وتصنع نبيذا خاصا بها.

مشاهدة الفيديو 03:14

المزيد من المركز الإعلامي

DW Magazin Global 3000 (04.07.2022) - GS Mumbai Pani Puri sind gefüllte Teigbällchen. Man kann sie in Mumbai an vielen kleinen Straßenständen kaufen.

الهند: وجبات الشارع اللذيذة 09.07.2022

DW Magazin Global 3000 (04.07.2022) - Möbel aus Bier In der Schweiz gibt es erste Möbel, die vollständig aus Brauereiresten bestehen.

سويسرا: أثاث من البيرة 09.07.2022

DW Magazin Global 3000 (04.07.2022) - C2C Jedes Jahr fallen riesige Mengen Bauschutt an, denn die wenigsten Gebäude werden nachhaltig konstruiert.

إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم 09.07.2022

Andriano Karipuna mit Cocar (Kopfschmuck seines Volkes)

البرازيل: مستقبل السكان الأصليين في خطر 09.07.2022

المزيد العولمة 3000

مجلة العولمة

العولمة 3000 - مجلة العولمة 16.07.2022

Saudi Arabien Rallye Beschreibung. In Saudi Arabien dürfen jetzt auch Frauen Auto und sogar Wüsten-Rallyes fahren. Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Copy: SWR Magazin Global 3000 vom 11.07.2022 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

السعودية: نساء يشاركن في الرالي 16.07.2022

Oluwaseyi Moejoh will Nigeria sauberer machen. Das afrikanische Land erstickt im Müll. Nicht einmal die Hälfte aller Abfälle werden eingesammelt, nur ein Bruchteil recycelt.

نيجيريا: شباب ضد القمامة 16.07.2022

Magazin Global 3000 vom 11.07.2022. Libanon Versorgung Der Libanon trudelt immer tiefer in die Krise. Es fehlen Brot, Treibstoff und Medikamente. ***Rechte sind NUR für diesen Beitrag gegeben*** Copy: ZDF

لبنان: صراع من أجل البقاء 16.07.2022

اقرأ أيضا

Riot police uses a water canon against protestors during a demonstration against the reinforced measures of the Belgium government to counter the latest spike of the coronavirus in Brussels, Belgium, Sunday, Nov. 21, 2021. Many among them also protested against the strong advice to get vaccinated and any moves to impose mandatory shots. (AP Photo/Olivier Matthys)

كورونا ـ إغلاق تام في النمسا واحتجاجات عنيفة في دول أوروبية عدة 22.11.2021

دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.