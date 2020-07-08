 هولندا- القبض على رجل شن هجوما بسكين وأشعل النار في متجر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

هولندا- القبض على رجل شن هجوما بسكين وأشعل النار في متجر

طوقت فرق الإنقاذ جزءا من وسط مدينة لاهاي الهولندية بعد قيام شخص بمهاجمة آخرين بالسكين في سوبرماركت واشعال النار داخله. وحدث ذعر داخل السوبر ماركت قبل أن تلقي الشرطة القبض على مشتبه به في محطة سكك حديدية قريبة.

صورة رمزية لعناصر من الشرطة الهولندية

صورة رمزية لعناصر من الشرطة الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين جرحا الأربعاء (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2020) في هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت (متجر) في شارع التسوق الرئيسي في وسط مدينة لاهاي.

مختارات

تبحث الشرطة عن مرتكب الهجوم الذي نتج عنه إصابة ثلاثة من القُصر بجراح في لاهاي. ويعتقد أن المهاجم رجل أسمر البشرة بشكل طفيف، يتراوح عمره بين 40 و50 عاماً، يرتدي معطفا أسود وسروالاً رياضياً رمادياً ويضع شالاً.

تبحث شرطة هولندا دوافع حادث دهس تبسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين في حفل موسيقي بالقرب من الحدود الألمانية. بعد ملاحقته تمكنت الشرطة من إعتقال المشتبه وتواصل التحقيق معه حول دوافع الحادث.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) إن الجاني المفترض تم إلقاء القبض عليه بعد الواقعة بساعات قليلة في محطة سكك حديدية قريبة، ونقلت عن الشرطة قولها إن دافع الرجل (43 عاما) عاما لا يزال غير معروف بعد، مشيرة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحادثة لها خلفية إرهابية.

وأوضحت الشرطة على حسابها على تويتر أن خدمات الإنقاذ تلقت في البداية بلاغا عن هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت "غروتي ماركت". وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحريق"، موضحة أنه "تم نقل الجريحين بسيارة إسعاف الى المستشفى".

كما توجه ثلاثة من أفراد الشرطة إلى المستشفى بعد أن حدثت لهم مشاكل في التنفس أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن فرضية عمل إرهابي، قالت المتحدثة باسم الشرطة "في الوقت الحالي، ليس ثمة دافع معروف".

وذكرت محطة (إن أو إس) أن شهود عيان قالوا إن الجاني أخذ زجاجة كحول من أحد الأرفف وسكب السائل وأشعل النار وتحدث عملاء فارون من السوبرماركت عن حدوث فوضى وذعر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب )

مشاهدة الفيديو 02:09

هولندا: الشرطة تستعين بالسجناء للتوصل للمجرمين والقتلة

مواضيع ذات صلة

EINSCHRÄNKUNG | Niederlande Wouwse Plantage | Folter

الشرطة الهولندية تتهم عصابة مخدرات بممارسة التعذيب 08.07.2020

صحيح أن العصابات الإجرامية تستخدم التعذيب للضغط أحيانا إلا أنها المرة الأولى التي يعثر فيها على غرف مجهزة خصيصا لهذا الغرض، فقد عثرت شرطة هولندا على حاويات بها أصفاد ومقعد طبيب أسنان وأدوات جراحة أعدت لتعذيب رهائن.

Niederlande Den Haag | Mehrere Verletzte bei Messerangriff in Grote Marktstraat

عدة جرحى في عملية طعن بسكين بشارع تجاري في لاهاي الهولندية 29.11.2019

أعلنت الشرطة الهولندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في أحد الشوارع التجارية الرئيسية في مدينة لاهاي. وطوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة. فيما مازال المهاجم طليقا.

Niederlande Den Haag Proteste Coronamaßnahmen

هولندا: توقيف عشرات المحتجين ضد سياسة الحكومة لمكافحة كورونا 22.06.2020

الشرطة الهولندية توقف عشرات المتظاهرين خلال مسيرات احتجاجية على سياسة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشرظة بالحجارة والقوارير.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  