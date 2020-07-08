هولندا- القبض على رجل شن هجوما بسكين وأشعل النار في متجر

أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين جرحا الأربعاء (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2020) في هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت (متجر) في شارع التسوق الرئيسي في وسط مدينة لاهاي.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) إن الجاني المفترض تم إلقاء القبض عليه بعد الواقعة بساعات قليلة في محطة سكك حديدية قريبة، ونقلت عن الشرطة قولها إن دافع الرجل (43 عاما) عاما لا يزال غير معروف بعد، مشيرة إلى أنه لا توجد دلائل على أن الحادثة لها خلفية إرهابية.

وأوضحت الشرطة على حسابها على تويتر أن خدمات الإنقاذ تلقت في البداية بلاغا عن هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت "غروتي ماركت". وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحريق"، موضحة أنه "تم نقل الجريحين بسيارة إسعاف الى المستشفى".

كما توجه ثلاثة من أفراد الشرطة إلى المستشفى بعد أن حدثت لهم مشاكل في التنفس أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن فرضية عمل إرهابي، قالت المتحدثة باسم الشرطة "في الوقت الحالي، ليس ثمة دافع معروف".

وذكرت محطة (إن أو إس) أن شهود عيان قالوا إن الجاني أخذ زجاجة كحول من أحد الأرفف وسكب السائل وأشعل النار وتحدث عملاء فارون من السوبرماركت عن حدوث فوضى وذعر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب )