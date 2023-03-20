هولندا: أكبر عرض لفيرمير على الإطلاق

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يان فيرمير هو أشهر رسام هولندي من عصر الباروك. لم يحفظ من أعماله سوى 37 عملاً ، 28 منها يمكن الآن رؤيتها في متحف ريكز بأمستردام. وكان جمع هذه الأعمال الثمينة بمثابة معجزة.
قصص الأشخاص الفارين من بلادهم بين الأمس واليوم تعرض الآن في متحف تم افتتاحه مؤخراً في معسكر سابق للاجئين الألمان على الساحل الغربي للدنمارك. معارضون للمتحف يرون أن فلسفة المتحف لا تتناسب مع سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين.
لم تخل دورة من دورات معرض الفن العالمي المعاصر في كاسل الألمانية والمعروف بـ "دوكومنتا" من انتقادات. الجدل أخذ بعدا آخر هذا العام بعد عرض عمل فني اعتبر معاديا للسامية. فما قصة هذا العمل الذي تم إخفاؤه بعد الانتقادات؟
حصل مخرج فيلم "تمبكتو" الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد فولف عن مجمل أعماله، وهي الأفلام التي تعكس تجارب غنية في مالي أو موريتانيا أو موسكو.
وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام عقار مولنوبيرافير الذي انتجته شركة "ميرك" لعلاج مرضى كوفيد، على أن يكون الاستخدام في حالة الطوارئ فقط إلى حين الحصول على رخصة نهائية، فيما بدأت الوكالة تقييم عقار مماثل لفايزر.
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