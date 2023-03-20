 هولندا: أكبر عرض لفيرمير على الإطلاق | مراسلون حول العالم | DW | 26.03.2023

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مراسلون حول العالم

هولندا: أكبر عرض لفيرمير على الإطلاق

يان فيرمير هو أشهر رسام هولندي من عصر الباروك. لم يحفظ من أعماله سوى 37 عملاً ، 28 منها يمكن الآن رؤيتها في متحف ريكز بأمستردام. وكان جمع هذه الأعمال الثمينة بمثابة معجزة.

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