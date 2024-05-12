هولشتاين كيل يصعد للبوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه

صعد هولشتاين كيل إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله مع ضيفه فورتونا دوسلدورف الثالث، في إنجاز تاريخي بعدما كان ينافس في دوري الدرجة الرابعة خلال السنوات العشر الماضية.

صعد فريق هولشتاين كيل لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله (1/1) السبت (11 مايو/ أيار 2024) مع فورتونا دوسلدورف صاحب المركز الثالث ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية. وقبل جولة واحدة من نهاية الموسم، وسع كيل المتصدر الفارق الذي يفصله عن دوسلدورف صاحب المركز الثالث إلى خمس نقاط، وبالتالي ضمن إنهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني.

وسيصبح كيل أول نادي من ولاية شليسفيغ هولشتاين يشارك في دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا)، كما سيصبح النادي رقم 58 الذي يلعب في دوري الأضواء منذ انطلاق النسخة الأولى من الدوري الألماني في عام 1963.

واقترب كيل مرتين من الصعود إلى الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، حيث احتل المركز الثالث في موسمي 2017/2018 2020/2021، لكنه خسر في المرتين في الملحق.

وبإمكان سانت باولي أيضا أن يتأهل للبوندسليغا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم إذا تفادى الهزيمة أمام أوسنابروك اليوم الأحد.

ع.ش/ م.س (د ب أ، أ ف ب)