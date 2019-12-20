 هوفنهايم يقلب الطاولة على دورتموند ويزيد محنه | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 20.12.2019

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رياضة

هوفنهايم يقلب الطاولة على دورتموند ويزيد محنه

تجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بعد خسارته من جديد في الدوري الألماني. وجاءت الخسارة أمام مضيفه هوفنهايم.

TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund (picture-alliance /H. Bratic)

الخسارة على وجه ماريو غوتسه زملائه بعد الخسارة أمام هوفنهايم

قلب هوفنهايم الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند وزاد محنه عندما حول تخلفه إلى فوز ثمين 2/1 مساء الجمعة في افتتاح الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

كانت فرحة مشجعي دورتموند لا توصف حين استعارة ناديهم الموسم الماضي لاعب المنتخب الإسباني باكو ألكاسير من برشلونة. لكن الفرحة وعلى ما يبدو تحولت إلى صدمة بعد أقل من عام. (02.12.2019)

توهج البرازيلي كوتينيو وقاد بايرن ميونيخ لتحويل تأخره بهدف إلى فوز ساحق على فيردر بريمن. بينما حقق دورتموند هو الآخر فوزا برباعية على مضيفه ماينز. ونجح كولونيا في مغادرة قاع المسابقة بعد انتصاره في ديربي "شمال الراين". (14.12.2019)

ومنح ماريو غوتسه التقدم لبوروسيا دورتموند (17)، ورد هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الأرميني آدميان (79) والكرواتي أندري كراماريتش (87).

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بفارق الأهداف خلف شريكه بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يلاقي فولفسبورغ غدا السبت.

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الانفراد بالمركز الثالث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدرين لايبزيغ وبوروسيا مونشغلادباخ اللذين يلعبان غدا، الأول أمام ضيفه أوغسبورغ، والثاني أمام مضيفه هرتا برلين، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز شالكه على ضيفه فرايبورغ غدا، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

ص.ش (د ب أ)

 

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