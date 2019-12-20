هوفنهايم يقلب الطاولة على دورتموند ويزيد محنه

قلب هوفنهايم الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند وزاد محنه عندما حول تخلفه إلى فوز ثمين 2/1 مساء الجمعة في افتتاح الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ومنح ماريو غوتسه التقدم لبوروسيا دورتموند (17)، ورد هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الأرميني آدميان (79) والكرواتي أندري كراماريتش (87).

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند الذي بات مصير مدربه السويسري لوسيان فافر على المحك أكثر من أي وقت مضى، عند 30 نقطة بفارق الأهداف خلف شريكه بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يلاقي فولفسبورغ غدا السبت.

وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الانفراد بالمركز الثالث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدرين لايبزيغ وبوروسيا مونشغلادباخ اللذين يلعبان غدا، الأول أمام ضيفه أوغسبورغ، والثاني أمام مضيفه هرتا برلين، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس في حال فوز شالكه على ضيفه فرايبورغ غدا، فيما صعد هوفنهايم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

ص.ش (د ب أ)