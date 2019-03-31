هوفنهايم يقسو على أوغسبورج برباعية نظيفة في البوندسليغا

اقترب يوليان ناغيلسمان مدرب هوفنهايم من تحقيق أحلامه الأوروبية في موسمه الأخير مع الفريق، بتحقيق فوز كاسح على مضيفه أوغسبورغ 4-صفر، فيما عاد فيردر بريمن من ملعب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بتعادل إيجابي 1-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

ففي المباراة الأولى، يدين هوفنهايم إلى الجزائري إسحاق بلفوضيل الذي سجل "هاتريك"، ليبقي على آمال الفريق بمشاركة قارية في الموسم المقبل.

ولم يخف ناغيلسمان (31 عاما) الذي سينتقل الى تدريب لايبزيغ في الموسم المقبل، طموحه بمنح فريقه الحالي فرصة المشاركة القارية. وبنتيجة مباراة اليوم، رفع هوفنهايم رصيده الى 44 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة فقط عن فولفسبورغ صاحب المركز السادس الأخير المؤهل للمسابقات القارية.

وصرح ناغيلسمان بعد فوز فريقه لشبكة "سكاي"، "نحن في حاجة الى الفوز بكل مبارياتنا لأن الفرق التي تسبقنا متماسكة الى أبعد الحدود".

وأتى فوز هوفنهايم، وهو الثالث له في آخر أربع مباريات (مع تعادل واحد)، في مباراة افتتح فيها الدولي الكرواتي أندري كراماريتش في وقت مبكر (6) بعدما تابع كرة سددها الجزائري وارتدت من حارس أوغسبورغ غريغور كوبل، مسجلا هدفه الـ15 في البطولة هذا الموسم.

وأكمل بلفوضيل المهمة بعد ذلك، بتسجيل هدفه الأول والثاني لفريقه بكرة رأسية (61)، قبل أن يستغل كرة بينية من النمسوي فلوريان غريليتش تابعها بيمناه (74)، وأكمل الثلاثية عندما وصلته كرة من رأس المجري آدم شالاي تابعها بيسراه في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل (82).

مونشنغلادباخ يواصل تضييعه للنقاط

وفي مباراة ثانية، منح الهولندي ديفي كلاسن قبل 11 دقائق من نهاية المباراة على ملعب مونشنغلادباخ، هدف التعادل لبريمن ليرفع عدد المباريات المتتالية لفريقه دون خسارة في البوندسليغا الى 11.

وأدرك كلاسن التعادل في الدقيقة 79، ردا على هدف لاعب وسط مونشنغلادباخ الشاب فلوريان نايهاوس في الدقيقة 49، بعد خطأ من ماكس كروز قائد بريمن منح أصحاب الأرض هجمة مرتدة، أنهاها بنجاح إبن الـ 22 عاما.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مونشنغلادباخ، الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة، عند 48 نقطة، فيما رفع بريمن رصيده إلى 43 نقطة.

وكان بريمن تـأهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا.

هـ.د/ م.م (أ ف ب، د ب أ)