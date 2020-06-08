 هوفنهايم يعلن الانفصال عن مديره الفني ألفريد شرويدر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.06.2020

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رياضة

هوفنهايم يعلن الانفصال عن مديره الفني ألفريد شرويدر

بسبب خلافات حول الاتجاه المستقبلي للفريق أعلن نادي هوفنهايم الألماني رحيل المدير الفني للفريق ألفريد شرويدر الذي كان من المفترض أن يستمر عقده حتى 2022.

المدير الفني لنادي هوفنهايم الألماني ألفريد شرويدر

المدير الفني لنادي هوفنهايم الألماني ألفريد شرويدر: كان معروفاً لدي منذ البداية أن العمل في هوفنهايم سيشكل تحدياً كبيراً. منحني العمل هنا الكثير من البهجة.

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2020) رحيل المدرب ألفريد شرويدر عن منصب المدير الفني للفريق، بالاتفاق المشترك. ويأتي وذلك بعد أقل من عام واحد من توليه المنصب خلفا ليوليان ناغلزمان. وكان شرويدر (47 عاماً) قد تولى تدريب الفريق الصيف الماضي عندما انتقل ناغلزمان لتدريب لايبزيغ، وسيرحل الآن عن الفريق الذي يحتل المركز السابع في جدول  الدوري الألماني (بوندسليغا)  قبل أربع مراحل من نهاية المسابقة، التي توقفت لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

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وأشار النادي إلى أن خلافات حول الاتجاه المستقبلي للفريق كان سبباً في اتخاذ قرار التغيير. وقال الكسندر روزين مدير الكرة بنادي  هوفنهايم: "اختلفنا في الآراء حول مسائل تفصيلية مهمة، لذلك رأينا أنه ليس منطقياً مواصلة العمل سويّاً بعد الموسم".

وأوضح النادي أن روزين سيعمل عن كثب مع أعضاء الجهاز الفني الآخرين خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري، حيث تتبقى أربع مباريات للفريق في الدوري، يخوض أولها يوم الجمعة المقبل أمام لايبزيغ.

ولم يتلق هوفنهايم هزيمة خلال مبارياته الأربع الماضية، ويبتعد بفارق نقطتين عن أقرب المراكز المؤهلة مباشرة للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل. وقد يكون المركز السابع مؤهلا للدوري الأوروبي، لكن ذلك يعتمد على نتائج بطولة كأس ألمانيا.

وقال شرويدر:"كان معروفاً لدي منذ البداية أن العمل في هوفنهايم سيشكل تحدياً كبيراً. منحني العمل هنا الكثير من البهجة".

ع.غ/ و.ب (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

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