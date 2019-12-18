 هوفنهايم يضاعف محنة بريمن وليفركوزن يقسو على دوسلدورف | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 26.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هوفنهايم يضاعف محنة بريمن وليفركوزن يقسو على دوسلدورف

انتكس فريق فيردر بريمن مجددا على أرضه بخسارته أمام ضيفه هوفنهايم في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات المرحلة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما اكتسح فريق باير ليفركوزن ضيفه فورتونا دوسلدورف متذيل الترتيب.

ضاعف فريق هوفنهايم من محنة مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (26 يناير/كانون الثاني 2020) في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل أهداف هوفنهايم كل من بافيل كاديرابيك وكريستوفر باومغارتنر وسارغيس أداميان في الدقائق 65 و79 و83.

مختارات

رغم أن نيكو كوفاتش أقيل من تدريب بايرن ميونيخ قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلاّ أن أحد نجوم البافاري لم يبتلع بعد المعاملة التي تلقاها على يد المدرب الكرواتي. فماذا قال نجم بايرن ميونيخ عن مدربه السابق؟ (25.01.2020)

بعد ما أكدت تقارير صحفية عدم نية بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو نهاية الموسم، يتوقع أن يضع قرار النادي البافاري "البلوغرانا" في موقف صعب للغاية. ويأمل برشلونة في التخلص من لاعبه البرازيلي قريبا. (24.01.2020)

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع. وهذا الفوز هو التاسع لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية لهذا اليوم فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / صفر. وسجل أهداف باير ليفركوزن كاي هافارتس في الدقيقة 40 ولارس بيندر في الدقيقة 79 ولوكاس ألاريو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير. وهذا الفوز هو العاشر لفريق ليفركوزن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لدوسلدورف في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

م.أ.م/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Bundesliga | Mönchengladbach vs SC Paderborn

مونشنغلادباخ يفوز على بادربورن ويزاحم لايبزيغ على الصدارة 18.12.2019

اختتمت مساء الأربعاء الجولة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم، حيث فازت أندية مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ وكولونيا وهيرتا برلين على منافسيها. وحقق الدولي البولندي ليفاندفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ إنجازا جديدا.

Fußball Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Duesseldorf

فرانكفورت يقلب الطاولة على دوسلدورف وبريمن يجتاز أوغسبورغ 01.09.2019

حول آينتراخت فرانكفورت تأخره صفر مقابل 1 أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى انتصار ثمين 2 / 1 في ختام المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت فوز فيردر بريمن 3 / 2 على ضيفه أوغسبورغ.

1. Bundesliga 07. Spieltag | Borussia Mönchengladbach vs. FC Augsburg

بوندسليغا..مونشنغلادباخ يتصدر وفولفسبورغ يرتقي للوصافة 06.10.2019

اقتنص فريق بروسيا مونشنغلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ، كما فاز فولفسبورغ على يونيون برلين ليصعد للمركز الثاني، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فيردر بريمن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هوفنهايم يضاعف محنة بريمن وليفركوزن يقسو على دوسلدورف

الدوري الألماني: هزيمة مفاجئة للمتصدر لايبزغ وبايرن يطارده

دعوات لوضع حد للعداء للسامية في الملاعب الألمانية

نجم بايرن ميونيخ توماس مولر يصفي حساباته مع كوفاتش

نجم إنتر ميلان ـ كنا ننام مع الفئران والمؤجِر طردنا إلى الشارع

كوتينيو "المنبوذ" يضع برشلونة في ورطة!