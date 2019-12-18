هوفنهايم يضاعف محنة بريمن وليفركوزن يقسو على دوسلدورف

ضاعف فريق هوفنهايم من محنة مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (26 يناير/كانون الثاني 2020) في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل أهداف هوفنهايم كل من بافيل كاديرابيك وكريستوفر باومغارتنر وسارغيس أداميان في الدقائق 65 و79 و83.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع. وهذا الفوز هو التاسع لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية لهذا اليوم فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / صفر. وسجل أهداف باير ليفركوزن كاي هافارتس في الدقيقة 40 ولارس بيندر في الدقيقة 79 ولوكاس ألاريو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير. وهذا الفوز هو العاشر لفريق ليفركوزن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لدوسلدورف في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث.

م.أ.م/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)