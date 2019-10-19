هوفنهايم يحرم شالكه من صدارة البوندسليغا وكولونيا يفوز أخيرا

أضاع شالكه فرصة تصدّر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بسقوطه أمام مضيفه هوفنهايم صفر-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في ختام الجولة الثامنة، والتي شهدت تحقيق كولونيا فوزا هو الأول منذ أغسطس/ آب.

في المباراة الأولى، كبّد هوفنهايم بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (71) والتوغولي إيهلاس بيبو (85)، شالكه خسارته الثانية هذا الموسم.

وأهدر شالكه بالهدفين المتأخرين في مرماه، فرصة اعتلاء الصدارة، وهو ما كان سيتحقق في ما لو كان قد تمكن من تحقيق الفوز. وبهذه النتيجة، بقي رصيد شالكه 14 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ (16 نقطة).

وفي إشارة الى شدة التنافس في المراحل الأولى من الدوري الألماني هذا الموسم، تفصل نقطتان فقط بين صاحب الصدارة وصاحب المركز التاسع. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

الكرواتي أندري كراماريتش والتوغولي إيهلاس بيبو سجلا هدفي هوفنهايم في مرمى شالكه

كولونيا يحقق فوزا طال انتظاره

وحقق فريق كولونيا فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري المحلي والأول منذ أواخر آب/ أغسطس، بثلاثية نظيفة في مرمى مضيفه بادربورن.

وسجل سايمون تيرودي (8) والنمسوي لويس شاوب (59) والبلجيكي سيباستيان بورناو (85) أهداف كولونيا، ليمنحوا فريقهم فوزه الأول منذ الجولة الثالثة (على حساب فرايبورغ 2-1).

وأتى الانتصار بعد ثلاث هزائم وتعادل في الجولات الأربع الماضية، بينما لا يزال بادربورن يبحث عن فوزه الأول في الدرجة الأولى هذا الموسم.

لويس شاوب وسيباستيان بورناو وسايمون تيرودي سجلوا أهداف كولونيا في مرمى بادربورن

وأتاح الفوز لكولونيا رفع رصيده إلى سبع نقاط والخروج من منطقة الهبوط بشكل مؤقت، بتقدمه مركزين من السابع عشر (ما قبل الأخير) إلى الخامس عشر، بينما بقي بادربورن في ذيل القائمة بنقطة واحدة وهو الوحيد بين أندية المسابقة الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم.

ويحتل بايرن، الذي تعادل 2-2 مع مستضيفه أوغسبورغ أمس السبت، المركز الثالث وله 15 نقطة مثل بروسيا دورتموند ولايبزيغ.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)