هوس الجمال ينتقل إلى الأطفال.."سكس باك" في عمر ست سنوات

عضلات البطن البارزة "سكس باك" نجدها عند الأشخاص البالغين من الرياضيين المحترفين وعارضي وعارضات الأزياء. لكن هذه العلامة التي تصنف على أنها علامة من علامات الجسم المثالي تتمتع بها فتاة في السادسة من عمرها فقط، تدعى كينلي هيمان.على الرغم من صغر سنها، تظهر الطفلة الصغيرة الكثير من الخبرة أمام الكاميرا. بالإضافة إلى كونها ملكة جمال، هي أيضاً لاعبة جمباز وممثلة، كمل يظهر ذلك على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، نقلاً عن مجلة "فوكوس" الألمانية.

انتقادات تطال والدي الطفلة

إلى جانب مهامها وهواياتها، تتمتع الطفلة الصغيرة، كينلي هيمان، بحضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يتابعها أكثر من 200 ألف شخص على حسابها الخاص على موقع "انستغرام" وحده - لكن الكثير من متابعيها ينتقدون بشدة نمط حياتها. بعض المعلقين على حسابها على "انستغرام" يعتقدون أن الفتاة البالغة من العمر ست سنوات تخضع للتدريبات الشاقة بشكل طوعي ويوجهون سهام النقد إلى والديها.

في مقابلة مع التلفزيون الألماني "آر تي إل" عام 2022، علقت والدة الطفلة، كينلي هيمان، على المزاعم والتقارير التي تنتقد أسلوب حياة كينلي وأشارت إلى أن ابنتها غير مهتمة بشكل عام بالألعاب أو الأنشطة الترفيهية الأخرى. ومن جهتها كشفت كينلي هيمان، نفسها بأنه على الرغم من عدم وجود أصدقاء لها، إلا أنها غير مهتمة بالأطفال الآخرين على أية حال.

إ.م