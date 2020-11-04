 هواية غريبة.. ياباني يجمع 164 كلبا في منزل صغير | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.11.2020

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منوعات

هواية غريبة.. ياباني يجمع 164 كلبا في منزل صغير

في بيت صغير لا تتجاوز مساحته 30 متراً مربعاً وفي ظروف سيئة للغاية، وجدت السلطات الصحية في اليابان نحو 164 كلباً يُعانون من الهزال الشديد.

تقول السلطات الصحية إن الكلاب كانت مصابة بالهزال الشديد في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

تقول السلطات الصحية إن الكلاب كانت مصابة بالهزال الشديد في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

عثرت السلطات الصحية في اليابان على 164 كلبا مصابين بالهزال الشديد، يعيشون مكدسين في بيت صغير جدا في واحدة من أسوأ حالات الاحتفاظ بالحيوانات.

مختارات

هل تعلم أن امتلاكك لكلب أو قط بالمنزل يمكنه أن يساعدك في التكيف مع أزمة فيروس كورونا؟ فقد أثبتت دراسة حديثة تمتع أصحاب الحيوانات الأليفة بقدرة أكبر على التكيف مع الضغوط النفسية. فهل تفكر بدورك في امتلاك حيوان أليف؟

نتيجة غريبة توصلت إليها دراسة حديثة حول استجابة أدمغة الكلاب للصور، لن تصدقها إن كنت تمتلك كلبا وفيا في المنزل، اعتاد على تمييزك بين العديد من البشر. فما جديد الدراسة؟


وأضاف كونيهيسا ساجامي، رئيس جماعة دوباتسوكيكين للرفق بالحيوان، أن السلطات عثرت على الكلاب المصابة بالطفيليات في منزل مساحته 30 مترا مربعا، في مدينة إيزومو بغرب اليابان في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما اشتكى الجيران.

وعاشت الكلاب مكدسة على أرفف وأسفل طاولات ومقاعد. وقال ساجامي "كانت الأرض ممتلئة بالكامل بالكلاب وكل المساحة التي يمكن رؤيتها من الأرضية مغطاة بالفضلات".
وزار مسؤولو الصحة العامة المنزل قبل سبع سنوات بعد شكاوى من الجيران بسبب الضوضاء والرائحة الكريهة، لكن مالك المنزل رفض السماح لهم بتحري الأمر.
وقال الأشخاص الثلاثة المقيمون بالمنزل، إنهم لم يتحملوا تكلفة تعقيم وإخصاء الكلاب، لذا استمر عددها في التزايد. وقال ساجامي إن الأسرة وافقت على التخلي عن الكلاب، وإن جماعته ستبحث عن دور رعاية لها بعد أن تتلقى العناية الطبية.

ر.م/ع.ح/خ.س (رويترز)

  • Treuer Hund (picture-alliance/dpa/J. Munoz)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    12 عاما من الانتظار

    "كانيلو" كلب عاش في مدينة قادس الإسبانية في ثمانينات القرن الماضي. وكان هذا الكلب يرافق صاحبه المريض إلى المستشفى مرة واحدة كل أسبوع، حيث ينتظره خارجاً. وفي إحدى حصص العلاج، توفي صاحب الكلب ولم يخرج أبداً. وظل "كانيلو" ينتظر صاحبه 12 سنة كاملة أمام باب المستشفى على أمل عودته. فيما تكلف الجيران بإطعام هذا الحيوان، الذي ضرب مثالاً نادراً في الوفاء.

  • Hundestatue, Edinburgh, Schottland, Großbritannien, Europa (picture-alliance/imagebroker/M. Nitzschke)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    رفيق في البيت والقبر

    عاش الكلب "بوبي" في مدينة ادنبره الاسكتلندية منتصف القرن التاسع عشر. وكان "بوبي" يقضي معظم الوقت مع صاحبه الذي كان شرطياً. وبعد وفاة صاحبه الشرطي ظل "بوبي" ملازما لقبر صاحبه لمدة تصل إلى 14 سنة إلى أن مات. وهناك الآن تمثال صغير لهذا الكلب الوفي.

  • Hund Capitan am Grab seines Herrchens (picture-alliance/dpa/J. Garff)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    5 سنوات أمام قبر صاحبه

    لا تختلف كثيراً قصة الكلب "كولي" عن "بوبي"، فبعدما توفي صاحبه قرر "كولي" البقاء أمام قبر صاحبه المتوفى في الأرجنتين وعدم التحرك من هناك، وذلك رغم عدة محاولات من طرف عائلة الميت. وبقي "بوبي" على هذا الحال لأكثر من خمس سنوات كاملة.

  • Hunde in Berlin - Hundegrab (picture-alliance/W. Steinberg)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    الكلب "فيدو"

    في قرية إيطالية، عاش الكلب "فيدو" برفقة صاحبه لويجي، الذي كان يعمل في النجارة. وكان "فيدو" يرافق صاحبه يومياً إلى محطة القطارات، من أجل الذهاب إلى عمله وينتظر في نفس الآن قدومه من العمل في نفس المحطة. وفي سنة 1943، توفي لويجي وظل الكلب "فيدو" ينتظر لسنوات قدوم صاحبه إلى أن مات هو أيضاً.

  • Deutscher Schäferhund (picture-alliance/imageBroker/E. Bömsch)

    اليوم العالمي للكلاب: قصص نادرة جمعت الإنسان بصديقه الوفي

    "غاوتشو"

    تعتبر قصة الكلب "غاوتشو" من بين قصص قوة العلاقة بين الإنسان والحيوان. فقد كان "غاوتشو" يعيش مع صاحبه في الأورغواي في ستينيات القرن الماضي. وفي يوم من الأيام، مرض صاحب الكلب وتم نقله إلى المستشفى الذي يبعد عن منزله بـ 50 كيلومتراً. ولم يتعود "غاوتشو" على فراق صاحبه ليقرر البحث عنه، حيث وجده بالفعل. وبعد وفاة صاحبه، بقي "غاوتشو" إلى جانب قبره 30 يوماً كاملة. إعداد: ر.م/إ.ف

    الكاتب: مهدوي رضوان


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