 ″هناك أزمة ثقة″... شتاينماير يدعو إلى حشد القوى لمكافحة الموجة الثالثة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2021

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أخبار

"هناك أزمة ثقة"... شتاينماير يدعو إلى حشد القوى لمكافحة الموجة الثالثة

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى حشد القوى لمواجهة الموجة الثالثة لوباء كورونا، معترفاً بوجود "أزمة ثقة". هذا في وقت أظهر استطلاع تأييد أغلب الألمان منح الحكومة صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات خلال الأزمات.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يدعو الحكومة إلى "قواعد مفهومة" لمكافحة الوباء

طالب الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، بقواعد مفهومة وبراغماتية لمكافحة وباء كورونا وطالب المواطنين بحشد القوى المشتركة لمكافحة الموجة الثالثة من الوباء.

مختارات

يدخل الجدل حول لقاح أسترازينيكا حلقة جديدة في ألمانيا بعد إصدار أحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، أوصت على قصر استخدامه في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجّد على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

تتعالى الأصوات في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليكون رئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، خليفتها في المنصب، وذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان يرون أن زودر سيكون "مستشاراً جيداً".

وخلال خطاب تلفزيوني تم تسجيله أمس الجمعة، ومن المنتظر أن يتم بثه اليوم السبت (الثالث من نيسان/أبريل)، قال الرئيس الألماني: "لنستجمع أنفسنا جميعاً أيها المواطنون الأعزاء ولنستخرج ما هو كامن بداخلنا". وأضاف شتاينماير: "دعونا لا نشعر بالغضب من الآخرين وحسب، بل من الحكومة أيضاً، ودعونا لا نظهر دائماً بأن الأمور لن تسير، بل ستسير عندما يقوم الجميع بدورهم".

واعترف شتاينماير بوجود "أزمة ثقة" وبارتكاب أخطاء في الاختبارات والتطعيم والرقمنة، مشيراً إلى أنه "وبعد 13 شهراً لم تعد  شعارات المثابرة ذات جدوى، وكل دعوات الصبر والتعقل تصبح باهتة في هذه الأوقات العصيبة".

وحذر الرئيس الألماني بشكل ملح من الخلاف السياسي كهدف في حد ذاته قائلاً إنه لا ينبغي الآن للحكومة الاتحادية والولايات والأحزاب والائتلافات واستطلاعات الرأي أن تلعب الدور الرئيسي، وتابع: "نحن بحاجة إلى الوضوح والحسم ونحن بحاجة إلى قواعد مفهومة وبراغماتية حتى يجد الناس المسار الصحيح وحتى يتمكن هذا البلد مرة أخرى من أن يستخرج ما هو كامن بداخله".

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الغالبية مع منح الحكومة الاتحادية المزيد من الصلاحيات
وفي استطلاع للرأي، أعرب غالبية الألمان عن تأييدهم لإفساح مجال أكبر أمام الحكومة الاتحادية في اتخاذ القرارات خلال أوقات الأزمات. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 53% من الألمان يرون أنه يتعين منح الحكومة الاتحادية المزيد من الصلاحيات لإقرار إجراءات للتغلب على الأزمة دون الحاجة إلى التنسيق مع الولايات. وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، عارض ذلك 36% من الألمان. ولم تدل نسبة 11% بموقفها من الأمر.

وتتخذ المستشارة أنغيلا ميركل حالياً القرارات الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا بالتنسيق مع رؤساء حكومات الولايات. ومع ذلك، في كثير من الحالات، يقع التنفيذ على عاتق الولايات ويتم التعامل معه بشكل مختلف. وانتقدت ميركل مؤخراً العديد من الولايات بسبب أسلوب إدارتها للأزمة، وحثت على اتخاذ تدابير أكثر صرامة، واحتفظت بالحق في تنفيذها إذا لزم الأمر من خلال قانون الحماية من العدوى. ولكن حتى مثل هذه التغييرات يجب أن تدعمها الولايات من خلال مجلس الولايات (بوندسرات).

وبحسب الاستطلاع، كان أكثر مؤيدي منح المزيد من الصلاحيات للحكومة الاتحادية في إدارة الأزمة بين ناخبي حزب الخضر (66%)، ثم أنصار التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل (64%)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم (62%)، وحزب اليسار (56%) والحزب الديمقراطي الحر (55%) وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (39%).

اقرأ أيضاً: ميركل في قلب الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا
13.8 مليون جرعة
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنزالأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 13,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ352 ألفاً و304 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 14 أسبوعاً.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.

  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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