همدت في الجزائر.. دول حوض المتوسط تكافح الحرائق العنيفة!

همدت الحرائق العنيفة التي اجتاحت شمال شرق الجزائر وأودت بحياة 34 شخصًا وقضت على عائلات لا سيّما قرب بلدة توجة حيث احترق 16 شخصًا وهم أحياء خلال فرارهم، الأربعاء (26 يوليو/ تموز 2023).

وكانت منطقة بجاية واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الحرائق التي انتشرت تحت تأثير الجفاف وموجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 مئوية.

وفي المجموع، انتشر 97 حريقًا منذ الأحد في نحو 15 ولاية في شمال شرق البلد أعنفها في بجاية والبويرة وجيجل. ودُفن بعض الضحايا الأربعاء. وأشار الدفاع المدني إلى إخماد "كلّ الحرائق" ووضع نظام للمراقبة.

وزير تونسي: سيطرنا بشكل كامل على الحرائق

في غضون ذلك قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن رجال الإطفاء التونسيين سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن خسائر في الأرواح.

وأجبرت حرائق الغابات في تونس المئات على إخلاء منازلهم في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ووصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية (120 فهرنهايت) في بعض مدن تونس هذا الأسبوع.

أعلنت الحكومة اليونانية الأربعاء أنها كافحت أكثر من 600 حريق في الأيام الـ12 الماضية

الحرائق لا تزال مشتعلة في دول أخرى

من جانبها أعلنت الحكومة اليونانية الأربعاء أنها كافحت أكثر من 600 حريق في الأيام الـ12 الماضية. بيد أنّ الحرائق لا تزال مشتعلة في جزر رودوس وكورفو وإيفيا (اليونان) بعدما تسببت أمس بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران من سلاح الجو كانا يكافحان النيران.

وفي إيطاليا قتل خمسة أشخاص على الأقل في حرائق في صقلية وعواصف قوية في الشمال يمكن أن تدفع الحكومة الى إعلان حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا.

وأظهرت أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب على طول طريق سريع أمام مسافرين مذهولين بالقرب من سيراكيوز بينما التقط مستخدمو الإنترنت صورا لعاصفة قوية قرب فيرونا (شمال).

وفي البرتغال، يواصل مئات من رجال الإطفاء العمل على احتواء حريق غابات اندلع أمس في محيط منتجع سينترا السياحي، مما تسبب في ثماني إصابات طفيفة، بحسب الحماية المدنية.

"إنه التغيّر المناخي!"

وأثبتت شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" أن موجات الحرّ الشديد التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة كان "مستحيلاً تقريباً" أن تحصل لولا التغيّر المناخي. وخلص الباحثون إلى أن "موجات الحرّ الأخيرة لم تعد أحداثاً استثنائية" وأنّ تلك التي ستحدث "ستكون أكثر كثافة وأكثر شيوعاً إذا لم يتم الحدّ من الانبعاثات بسرعة".

وقال مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس إن انبعاثات الدخان من حرائق الغابات في اليونان هي الأعلى لهذه الفترة في السنوات الـ21 الماضية.

واليونان المعتادة على موجات الحر في الصيف، تقع في شرق المتوسط إحدى "النقاط الأكثر سخونة" في الاحترار المناخي. كما تشهد حاليا واحدة من أطول موجات الحر في السنوات الماضية بحسب خبراء الأرصاد الوطنية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)