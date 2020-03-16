هل يُفسد رونالدو خطة برشلونة؟

منذ بزوغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة، وأعين الفرق الأوروبية الكبيرة تراقب عن كثب نجم فريق لاييبزيغ الألماني تيمو فيرنر، الذي يتوقع أن يخوض قريباً تجربة كروية جديدة، وينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو الدوري الإسباني.

وتأتي أندية ليفربول ريال مدريد وبرشلونة على رأس الأندية المُهتمة بخدمات الهداف الألماني الشاب، إذ تحتاج هذه الأندية إلى لاعب من طينة تيمو فيرنر، من أجل مساعدتها على مواصلة حصد الألقاب محلياً وقارياً.

بيد أن الفوز بخدمات فيرنر لن يكون بالأمر الهين، فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن فريق يوفنتوس دخل بدوره على الخط، حيث يرى "البيانكونيري" أن النجم الألماني سيكون شراكة قوية مع نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو.

وأوضح نفس المصدر أن يوفنتوس، مصمم للغاية على ضم فيرنر نهاية الموسم الحاليا، مُضيفاً أن دخول "السيدة العجوز" على الخط قد يُفسد مخططات برشلونة، الذي يرغب بقوة في ضم اللاعب، لاسيما مع تقدم العمر بمهاجم الفريق الأول لويس سواريز.

ولفت المصدر أن يوفنتوس، يرغب في تمديد عقد كريستيانو رونالدو لأطول فترة ممكنة، مضيفاً أن الفريق بحاجة إلى مهاجم شاب يستطيع اللاعب بجوار أحسن لاعب في العالم خمس مرات. وأردف أن إدارة الفريق الإيطالي، استقرت على اسم تيمو فيرنر ليلعب مع رونالدو.

ويأمل العملاق الإيطالي في أن تنجح ورقة اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في إقناع تيمو فيرنر بالانتقال إلى "السيدة العجوز" في "الميركاتو" الصيفي. يشار إلى أن تيمو فيرنر سجل مع فريقه لاييبزيغ 27 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

رضوان مهدوي