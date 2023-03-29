هل يوجد طيران محايد مناخيا؟

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هل يمكن أن يكون الطيران محايدا مناخيا؟ قبل سنوات فقط، كان هناك إجابة أكيدة بالنفي. لكن الآن هناك بدائل.
الأشخاص الأكثر ثراء في العالم مسؤولون عن نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون على مستوى العالم مقارنة بفئات المجتمع الأخرى. وبدون فرض قيود عليهم، فإن إضرارهم بالبيئة سيزداد.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
تريد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الدولة للثقافة كلوديا روت أثناء زيارتهم لنيجيريا إعادة منحوتات أثرية، وذلك ضمن حفل تسليم. ونهبت العديد من الآثار أثناء الاستعمار البريطاني ونقل بعضها إلى دول أوربية.
لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.
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