 هل يوجد طيران محايد مناخيا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 05.04.2023

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صنع في ألمانيا

هل يوجد طيران محايد مناخيا؟

هل يمكن أن يكون الطيران محايدا مناخيا؟ قبل سنوات فقط، كان هناك إجابة أكيدة بالنفي. لكن الآن هناك بدائل.

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