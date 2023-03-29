هل يوجد طيران محايد مناخيا؟

طيران المستقبل.. مطالب بتقليص عدد الرحلات الجوية لأجل البيئة

لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.