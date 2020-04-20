هل ينقل البعوض فيروس كورونا إلى البشر؟

من المعروف أن البعوض ينقل العديد من الأمراض الخطيرة كفيروس زيكا وحمى غرب النيل والملاريا إلى البشر عند امتصاص الدم، لذا بدأت مخاوف جديدة وتساؤلات كثيرة بالظهور حول إمكانية حمل مصاصات الدماء الصغيرة الطائرة هذه لفيروس كورونا ونقله إلى البشر.
ولكن وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لا يوجد حالياً أي دليل على ذلك، إذ تقول المنظمة: "إن الفيروس التاجي الجديد هو فيروس تنفسي وليس منقولاً بالدم بل ينتشر بشكل أساسي من خلال قطرات تتكون عندما يسعل أو يعطس المصاب، أو من خلال قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف"، إذ تتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.
ويمكن حينها أنيصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بكورونا إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. بحسب ما نشره موقع "تي. أونلاين. دي إي" الألماني.
ومن جهة أخرى، قال الخبراء إنه على الرغم من ذلك، يجب على الأشخاص السعي جاهداً لتجنب لدغات البعوض لأنها تنقل أمراضاً أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تآكل جهاز المناعة لدى الشخص وبالتالي تجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.
نصائح:
بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظام وعدم لمس الوجه، يوصي المسؤولون بممارسة التباعد الاجتماعي، بافتراض أن أي شخص قد يحمل الفيروس. ويقول مسؤولو الصحة إنه يجب أن تبقى على بعد 3 أمتار على الأقل عن الآخرين وأن تعمل من المنزل، إن أمكن. كما يوصي الخبراء بأنتحمل معك معقم اليدين وأن تستخدم مناديل معقمة أو منظفات رش مطهرة على الأسطح التي يتم ملامستها كثيراً في منزلك (مقابض الأبواب والحنفيات..) أو عندما تذهب إلى المتاجر مثلاً، وذلك بحسب ما نقله موقع"ميشيغان إم" الأميركي.
ر.ض/ أ.ح
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل بإمكاني مداعبة القطة؟
وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
لا داعي للقلق!
لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
إعادة اعتبار للكلاب
وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
من يخاف من الأخر؟
لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
حجر صحي لابن مقرض
يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل الدجاج خطر على الإنسان؟
يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
عندما يصبح البشر خطراً
لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل ظلمنا الخفافيش؟
يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
المتهم الحقيقي؟
يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.