هل ينقل البعوض فيروس كورونا إلى البشر؟

من المعروف أن البعوض ينقل العديد من الأمراض الخطيرة كفيروس زيكا وحمى غرب النيل والملاريا إلى البشر عند امتصاص الدم، لذا بدأت مخاوف جديدة وتساؤلات كثيرة بالظهور حول إمكانية حمل مصاصات الدماء الصغيرة الطائرة هذه لفيروس كورونا ونقله إلى البشر.

ولكن وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لا يوجد حالياً أي دليل على ذلك، إذ تقول المنظمة: "إن الفيروس التاجي الجديد هو فيروس تنفسي وليس منقولاً بالدم بل ينتشر بشكل أساسي من خلال قطرات تتكون عندما يسعل أو يعطس المصاب، أو من خلال قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف"، إذ تتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.

ويمكن حينها أنيصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بكورونا إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. بحسب ما نشره موقع "تي. أونلاين. دي إي" الألماني.

ومن جهة أخرى، قال الخبراء إنه على الرغم من ذلك، يجب على الأشخاص السعي جاهداً لتجنب لدغات البعوض لأنها تنقل أمراضاً أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تآكل جهاز المناعة لدى الشخص وبالتالي تجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

نصائح:

بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظام وعدم لمس الوجه، يوصي المسؤولون بممارسة التباعد الاجتماعي، بافتراض أن أي شخص قد يحمل الفيروس. ويقول مسؤولو الصحة إنه يجب أن تبقى على بعد 3 أمتار على الأقل عن الآخرين وأن تعمل من المنزل، إن أمكن. كما يوصي الخبراء بأنتحمل معك معقم اليدين وأن تستخدم مناديل معقمة أو منظفات رش مطهرة على الأسطح التي يتم ملامستها كثيراً في منزلك (مقابض الأبواب والحنفيات..) أو عندما تذهب إلى المتاجر مثلاً، وذلك بحسب ما نقله موقع"ميشيغان إم" الأميركي.

ر.ض/ أ.ح