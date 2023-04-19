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هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟

صناعة السيارات تريد إنقاذ محرك الاحتراق باستخدام الوقود الاصطناعي والوقود المحايد مناخيا. هل هذه فكرة جيدة؟ ليس حقا: فكفاءة الوقود الاصطناعي منخفضة جدا، وسعره مرتفع جدا، لدرجة أنه يُطلق عليه "شمبانيا" الوقود.