 هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟ | صنع في ألمانيا | DW | 19.04.2023

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صنع في ألمانيا

هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟

صناعة السيارات تريد إنقاذ محرك الاحتراق باستخدام الوقود الاصطناعي والوقود المحايد مناخيا. هل هذه فكرة جيدة؟ ليس حقا: فكفاءة الوقود الاصطناعي منخفضة جدا، وسعره مرتفع جدا، لدرجة أنه يُطلق عليه "شمبانيا" الوقود.

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