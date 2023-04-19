هل ينقذ الوقود الاصطناعي محرك الاحتراق؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
صناعة السيارات تريد إنقاذ محرك الاحتراق باستخدام الوقود الاصطناعي والوقود المحايد مناخيا. هل هذه فكرة جيدة؟ ليس حقا: فكفاءة الوقود الاصطناعي منخفضة جدا، وسعره مرتفع جدا، لدرجة أنه يُطلق عليه "شمبانيا" الوقود.
قرّر الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري ابتداءً من عام 2035، لكن رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية انتقدت القرار.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات عن دخولها بطولة العالم للفورمولا واحد لأول مرة كمزود للمحركات وذلك بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي (فيا) على اللوائح الجديدة المتعلقة بالمحركات.
تعتبر الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية الشرايين التي تزود أوروبا بالإمدادات وتربطها ببعضها. بدون حركة النقل تصبح القارة مكبلة وعاجزة، وهذا ما أظهرته أزمة كوفيد.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول