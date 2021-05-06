 هل ينفع تعليق حقوق ملكية لقاحات كورونا في مكافحة الجائحة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.05.2021

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سياسة واقتصاد

هل ينفع تعليق حقوق ملكية لقاحات كورونا في مكافحة الجائحة؟

يرى مؤيدو تعليق حقوق ملكية اللقاحات أن القيام به يرفع الإنتاج ويساعد الدول الفقيرة، فيما تعارضه الشركات المصنعة بحجة أن التعليق "لن يزيد الإنتاج علبة واحدة". حجج المؤيدين والمعارضين معروفة، لكن من سينتصر في النهاية؟

هل تنجح الدول النامية فعليا في إنتاج لقاحات كورونا في حال تم رفع حقوق الملكية الفكرية بشكل مؤقت؟

منذ أشهر تعمل دول كالهند وجنوب أفريقيا تحت مظلة منظمة التجارة العالمية على تعليق حقوق براءات اختراع لقاحات كورونا

لم تمر 24 ساعة على الخطوة التي قام بها مفوض الرئيس الأميركي بايدن، للشؤون التجارية، بالإعلان عن الرغبة في تعليق حماية براءات اختراع لقاحات كورنا، حتى فقدت شركة بيونتيك الألمانية المصنعة للقاح 12 بالمئة من قيمتها في بورصة فرانكفورت، وكذلك لحقت بها شركة كيورفاك الألمانية بخسارة 10 بالمئة من قيمتها السوقية.

منظمة الصحة العالمية رحبت بالإعلان الأميركي واصفة إياه "بالقرار التاريخي". وحتى الاتحاد الأوروبي الذي كان مترددا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، ظهر منفتحا أكثر تجاه التفاوض حول تعليق مؤقت لحقوق براءة اختراع لقاحات كورونا.

مختارات

تعهّد قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم الافتراضية ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة. هذا فيما أبدت أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقراً باللقاح.

جولة جديدة في الخلاف المستمر بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، إذ تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بغضب عن "تقصير" الشركة في حق دول التكتل، بينما استطاعت إنجاح حملة التطعيم في بريطانيا.

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

منذ  أشهر تعمل الهند مع جنوب أفريقيا تحت مظلة منظمة التجارة العالمية على تعليق حقوق براءات اختراع لقاحات كورونا، منظمات حقوقية مثل امنستي انترناشيونال رحبت بالقرار، فيما رفضه ممثلو شركات صناعة الأدوية. وفي النقاش الدائر حول الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ ببراءة الاختراع يظهر السؤال: هل ينفع تعليق حصانة ملكية براءات الاختراع في مكافحة كورونا، أم سيعيق تطوير لقاحات ضرورية للحفاظ على صحة الإنسان؟

"كثير من الشركات المصنعة للقاحات تقع مقراتها في دول نامية، ولهذا يجب استغلال كل الإمكانيات المتاحة لإنتاج اللقاحات"، تشرح إلين ت هوين مديرة منظمة ميديكال لاو و بوليسي/ Medicines Law & Policy  المهتمة بتوفير الأدوية. وتضيف "هذا يتطلب نقلا للمعرفة والتكنولوجيا من الذين يحتفظون بها".

دعاة اتخاذ مثل هذه الخطوة في الدول المتقدمة مثل إلين ت هوين نادرون، ويقولون إن قواعد الحفاظ على الملكية في منظمة الصحة العالمية تشكل عقبة أمام التوسع العاجل في إنتاج اللقاحات في البلدان النامية والفقيرة.

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حكومات عديدة تدعو إلى التنازل عن حماية براءات اختراع لقاحات كورونا بهدف التخفيف من النقص الحاد في اللقاحات.

"ولا علبة لقاح واحدة"

مدير الاتحاد الدولي لشركات الأدوية/ IFPMA توماس كويني من المعارضين بالتأكيد للفكرة ويرى "أن تعليق حماية براءات الاختراع لن يزيد العرض جرعة واحدة على المدى القصير". ويضيف في لقاء مع DW بالقول: "لأنه من خلال ذلك يتم تجاهل التعقيدات التي تعمل فيها شركات تصنيع اللقاحات، والمدى الذي تعمل فيها هذه الشركات وشركات الأدوية والدول النامية معا لغرض تصنيع اللقاحات".

ويؤيده بذلك هان شتويل مدير الاتحاد الألماني لمصنعي الأدوية إذ يقول أن "التراخيص الإجبارية لا تساعد"، وذلك في لقاء على القناة الثانية الألمانية ZDF. ويضيف: "في ألمانيا يعلمون جيدا الفترة التي تستغرقها عملية تصنيع لقاح جديد. فمثلا اشترت شركة بيونتيك/ BioNTech في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مصنعا في مدينة ماربورغ كي تتمكن بعد نحو ثمانية أشهر تقريبا من إنتاج اللقاح في هذا المصنع. وقبل أي علمية إنتاج يجب تدريب الموظفين وتوفير المفاعلات الحيوية وغير ذلك".

من جانب آخر ترى أليزابيث ماسوته من منظمة أطباء بلا حدود في لقاء مع نفس القناة أنه "لا يجب التركيز على الربح"، مضيفة أن " الأمر ليس بعدم توفر إمكانيات تصنيع اللقاحات خارج البلدان الغنية،  فهذه الإمكانات موجودة، ورغم ذلك في الماضي، حاول حتى مصنعون في كندا الحصول على تراخيص من الشركات المصنعة للقاحات، لكنهم لم يحصلوا على أي منها".

إلا أن رابطة شركات تصنيع الأدوية ترى أنالشركات يكون لديها حافز كبير للاستثمار في البحث مع توفر حماية براءات الاختراع، والتي تضمن الربح لاحقا. ولأن براءات اختراعها محمية، فقد أبرمت الشركات المصنعة للقاحات بالفعل أكثر من 200 اتفاقية لنقل التكنولوجيا من أجل التمكن من توفير المزيد من اللقاحات مع الشركاء في البلدان الفقيرة.

تحاول الهند ودول أخرى تعليق حقوق براءات اختراع لقاحات كورونا تحت مظلة منظمة التجارة العالمية

الهند من الدول التي تمتلك بنية تحيتة لتصنيع اللقاحات لكنها من أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا

خطر عدم العدالة بالتوزيع

تكمن المشكلة في العوائق التجارية ونقص المواد الخام والمكونات الضرورية لتصنيع اللقاحات. وفي نهاية أبريل/ نيسان، بررت مفوضية الاتحاد الأوروبي موقفها السلبي من رفع الحصانة على براءات الاختراع بالقول: "إن مشاكل الحصول على اللقاحات لن تحل بالتخلي عن براءات الاختراع، بل إنها تتعلق بشكل أكبر بنقص القدرات الإنتاجية الكافية"، حسب قول المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي.

منظمات المساعدات العالمية تربط بين العلاقةبحقوق الملكية وبين انعدام العدالة في توزيع اللقاحات حول العالم. منظمة "خبز للعالم" الألمانية تشير إلى أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص في الدول المتقدمة تم تطعيمه فعليا، بينما الحال في الدول الفقيرة يبلغ واحد من بين كل خمسمائة شخص. وتقول المنظمة: "هذا التفاوت يوضح الحاجة الملحة لإنتاج المزيد من اللقاحات وتعليق حقوق الملكية الفكرية الضرورية - في ظل شروط محددة". ولن "يهزم كوفيد -19 إلا إذا كان التطعيم في كل مكان".

المفوضة الأميركية لشؤون التجارة كاثرينا تاي أكدت يوم الأربعاء الماضي (الخامس من مايو/ آيار) أن الحكومة الأميركية تؤمن بقوة بالحفاظ على حقوق الملكية. لكنها ستفعل ما بوسعها للعمل في منظمة التجارة العالمية على تعليق استثنائي لحقوق الملكية بهدف إنهاء الجائحة. وتوضح: "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كوفيد -19 تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية".

أندرياس روستوك -بويته/ ع.خ

 

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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