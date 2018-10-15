 هل ينجح يوفنتوس في لم شمل رونالدو وخاميس! | عالم الرياضة | DW | 16.10.2018

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عالم الرياضة

هل ينجح يوفنتوس في لم شمل رونالدو وخاميس!

يبدو أن جلوس خاميس رودريغيز على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ سيعجل برحيله عن النادي البافاري صوب الدوري الإيطالي. يوفنتوس يعتزم الظفر بخدمات النجم الكولومبي وجمع شمله مجدداً مع رونالدو. فهل ينجح "البيانكونيري" في مسعاه؟

Fußball Champions League Real Madrid - Bayern München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن، يوفنتوس يأمل في التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز، وأضاف الموقع البريطاني أن فريق "السيدة العجوز" يُريد جمع شمل النجم الكولومبي مجدداً مع كريستيانو رونالدو.

وأوضح موقع "إكسبريس"، تبعاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إيطالية أن، يوفنتوس قد ينجح في الظفر بخدمات خاميس، لأن وكيل أعماله خورخي مينديز، هو نفس وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأردف أن مينديز ربما يلعب دوراً كبيراُ في جعل الصفقة ممكنة بالنسبة ليوفنتوس.

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بينما يعاني ريال مدريد من تراجع حاد في المستوى ويواجه شبح الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم، يقدم لاعب "الميرنغي" المُعار خاميس رودريغيز أداء كبيراً مع العملاق البافاري بايرن ميونخ. فهل أخطأ ريال مدريد في التخلي عن خاميس؟ (01.03.2018)

يبدو أن كريستيانو رونالدو ومع اقتراب مسيرته الكروية وجد لنفسه دورا جديدا. مع "السيدة العجوز" وعلى ما يبدو اكتشف مهمة صناعة الأهداف عوض إحرازها. الملفت أن دوره الجديد تزامن مع اتهامات "قاتلة" ضده بالاغتصاب. (01.10.2018)

وتابع نفس المصدر أن "البيانكونيري"، يعتزم دفع مبلغ 62 مليون جنيه استرليني لضم خاميس إلى يوفنتوس، الذي يُريد مواصلة سيطرته محلياً والتتويج كذلك بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قريباً جداً من الفوز بها في السنوات الأخيرة.

هذا، وكان خاميس رودريغيز أثناء حمله قميص ريال مدريد، قد أثبت تفاهمه الكبير مع كريستيانو رونالدو فوق المستطيل الأخضر، إذ مرر صاحب القدم اليسرى الساحرة عدة كرات حاسمة لأحسن لاعب في العالم خمس مرات، من أجل هز الشباك وقيادة الفريق الإسباني العملاق إلى تحقيق النصر تلو الآخر.

كما أن كريستيانو رونالدو حاول كثيراً ثني خاميس رودريغيز عن مغادرة القلعة المدريدية، والانتقال إلى بايرن ميونيخ، غير أن النجم الكولومبي انتقل إلى الفريق البافاري في نهاية المطاف، بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

يُشار إلى أن خاميس رودريغيز (27 عاماً)، لا يعيش أحسن أيامه برفقة فريق بايرن ميونيخ، إذ يشعر النجم الكولومبي بالغضب من ملازمته دكة البدلاء، في وقت يُعاني فيه الفريق البافاري من أزمة نتائج مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

ر.م/ ع.ج

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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هل ينجح يوفنتوس في لم شمل رونالدو وخاميس!

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