هل ينجح يوفنتوس في لم شمل رونالدو وخاميس!

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن، يوفنتوس يأمل في التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز، وأضاف الموقع البريطاني أن فريق "السيدة العجوز" يُريد جمع شمل النجم الكولومبي مجدداً مع كريستيانو رونالدو.

وأوضح موقع "إكسبريس"، تبعاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إيطالية أن، يوفنتوس قد ينجح في الظفر بخدمات خاميس، لأن وكيل أعماله خورخي مينديز، هو نفس وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأردف أن مينديز ربما يلعب دوراً كبيراُ في جعل الصفقة ممكنة بالنسبة ليوفنتوس.

وتابع نفس المصدر أن "البيانكونيري"، يعتزم دفع مبلغ 62 مليون جنيه استرليني لضم خاميس إلى يوفنتوس، الذي يُريد مواصلة سيطرته محلياً والتتويج كذلك بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قريباً جداً من الفوز بها في السنوات الأخيرة.

هذا، وكان خاميس رودريغيز أثناء حمله قميص ريال مدريد، قد أثبت تفاهمه الكبير مع كريستيانو رونالدو فوق المستطيل الأخضر، إذ مرر صاحب القدم اليسرى الساحرة عدة كرات حاسمة لأحسن لاعب في العالم خمس مرات، من أجل هز الشباك وقيادة الفريق الإسباني العملاق إلى تحقيق النصر تلو الآخر.

كما أن كريستيانو رونالدو حاول كثيراً ثني خاميس رودريغيز عن مغادرة القلعة المدريدية، والانتقال إلى بايرن ميونيخ، غير أن النجم الكولومبي انتقل إلى الفريق البافاري في نهاية المطاف، بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

يُشار إلى أن خاميس رودريغيز (27 عاماً)، لا يعيش أحسن أيامه برفقة فريق بايرن ميونيخ، إذ يشعر النجم الكولومبي بالغضب من ملازمته دكة البدلاء، في وقت يُعاني فيه الفريق البافاري من أزمة نتائج مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

ر.م/ ع.ج