 هل ينجح وزير الزراعة الألماني الجديد في محاربة ″اللحوم الرخيصة″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.12.2021

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سياسة واقتصاد

هل ينجح وزير الزراعة الألماني الجديد في محاربة "اللحوم الرخيصة"؟

أعلن وزير الزراعة الألماني من حزب الخضر جيم أوزدمير الحرب على اللحوم الرخيصة وسريعة التحضير، إذ شدد على أنه يرمي إلى تعزيز سوق "الأطعمة العضوية"، بيد أن كثيرين يرون أن مثل هذه الخطط ستلقي بظلالها على الفقراء في ألمانيا.

أكد وزير الزراعة الجديد في ألمانيا أن اللحوم الرخيصة تضر بالمستهلك والمزارع والحيوان والبيئة

أكد وزير الزراعة الجديد في ألمانيا أن اللحوم الرخيصة تضر بالمستهلك والمزارع والحيوان والبيئة

يعرف وزير الزراعة الجديد في ألمانيا جيم أوزدمير كيفية التحدث بشكل جيد وصياغة أنسب العبارات وأفصحها، وتجلى ذلك وهو يعلن حربا على اللحوم الرخيصة واللحوم سريعة التحضير إذ قال "أحيانا أشعر أننا نولي اهتماما بزيوت المحركات أكثر من زيوت الطعام".

مختارات

وشدد الوزير – وهو سياسي مخضرم من حزب الخضر- في مقابلة، مع الصحيفة الأسبوعية "بيلد أم زونتاغ" واسعة الانتشار، الأسبوع الماضي على أن النظام الغذائي في ألمانيا أصبح غير صحي، خاصة وأن أكثر من 50 في المائة من البالغين والشباب يعانون من السمنة وزيادة الوزن.

وألقى الوزير باللائمة في هذا الأمر على المنتجات والمواد الغذائية سريعة التحضير، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون والملح، مضيفا "سعت الحكومة السابقة على مدار فترات طويلة في إقناع القائمين على هذه الصناعة بتقليل مثل هذه المكونات بشكل تطوعي". وشدد "لقد ولى هذا النهج، مع وجودي في منصب وزير الزراعة، ستكون هناك ضوابط ملزمة لتقليل هذه المكونات".

وأكد جيم أوزدمير أن جودة وأسعار المواد الغذائية بشكل عام في ألمانيا باتت منخفضة للغاية، مضيفا "يجب ألا تكون هناك أسعار رخيصة جدا إذ إنها تكبد المزارعين خسائر وتضر بنظام الرفق بالحيوان وتلحق الضرر بالبيئة..أنا أرغب في تغير كل ذلك إذ يتعين أن يعكس سعر الغذاء الحقيقة البيئية".

يشار إلى أن الحكومة الجديدة قد حددت هدفا يتمثل في زيادة نسبة مساحات الأراضي المزروعة عضويا في ألمانيا من 10٪ في الوقت الحالي إلى 30٪ بحلول عام 2030.

وأثارت خطط وزير الزراعة على الفور انتقادات من قبل الاتحاد المسيحي المحافظ، الذي يتزعم المعارضة حاليا، إذ سارع رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر (الحزب البافاري) إلى القول بأن "الحكومة الجديدة ليس منوطا بها أن تملي على المجتمع ما يجب أن يأكله أو مقدار ما يجب أن يأكله".

تولى السياسي المخضرم من حزب الخضر جيم أوزدمير حقيبة وزراعة الزراعة في الحكومة الجديدة برئاسة اولاف شولتس

تولى السياسي المخضرم من حزب الخضر جيم أوزدمير حقيبة وزراعة الزراعة في الحكومة الجديدة برئاسة اولاف شولتس

أما بالنسبة لكريستوف مينهوف، رئيس جمعية المواد الغذائية بألمانيا، وهي عبارة عن اتحاد صناعي يمثل عدة مئات من شركات المواد الغذائية، فإن تصريحات الوزير أوزدمير لا تحمل أي شيء جديد. ففي مقابلة مع DW، قال مينهوف إن أوزدمير "يدُقّ بقوة على أبواب كلها مفتوحة فعليا"، مضيفا "في نهاية المطاف، ما يهم أي شركة هو أن تبيع منتجات تجد من يشتريها وليس سلعا تبقى على الأرفف".

تكلفة اللحوم

وأكد كريستوف مينهوف أن  صناعة المواد الغذائية في ألمانيا تعمل على جعل المنتجات مستدامة وصديقة للبيئة مثلها مثل باقي الصناعات في البلاد، مضيفا "لا أحد يريد إنتاج المزيد من اللحوم من حيوانات تعرضت للتعذيب".

وسلط مينهوف الضوء على إشكالية تتمثل في التكلفة، مؤكدا "كل هذه الأهداف تم طرحها و صياغتها من قبل، بيد أن المشكلة تتعلق فقط بأنها تعني دفع الكثير من الأموال ما يثير سؤالا رئيسيا مفاده: من سيدفع الثمن؟"

ويبدو أن الرغبة في القضاء على اللحوم الرخيصة في ألمانيا ليست بالجديدة؛ إذ أعلنت لجنة حكومية خاصة في يوليو / تموز الماضي عن أهداف مماثلة لما أعلن عنه وزير الزراعة الجديد خاصة ما يتعلق بتقليل استهلاك اللحوم وزيادة إجراءات حماية المناخ. 

وخلصت اللجنة التي كانت تتألف من منظمات مدافعة عن البيئة وجمعيات خاصة بالمزارعين إلى أن تكلفة كيلوغرام من اللحم البقري يجب أن تصل إلى خمسة أو ستة أضعاف الأسعار الحالية أي أكثر من 80 يورو للكيلو بدلا من السعر الحالي الذي يصل إلى 13 يورو.

وقالت اللجنة إن هذا الفارق ضروري من أجل موازنة التكاليف جراء التلوث وفقدان التنوع البيولوجي، التي تصل إلى قرابة 90 مليون يورو سنويا، مضيفة أن الأمر سيؤثر على أسعار منتجات الألبان لتصل إلى ضعفين أو أربعة أضعاف السعر الحالي.

وأوصت اللجنة بضخ استثمارات ما بين 7-11 مليار يورو سنويا لتمويل تحويل الصناعات الزراعية إلى صناعات تحمي البيئة.

مشاهدة الفيديو 04:46

شرائح اللحم الرخيصة أو أبقار سعيدة؟

نفس الأهداف، ولكن؟

ووسط حالة الجدل والنقاشات على وسائل الإعلام، يبدو أن المزارعين والمدافعين عن البيئة ليسوا بعيدين عن الموضوع، فقد أدلوا بدلوهم في هذه القضية؛ إذ يرغب المزارعون في زيادة أسعار منتجاتهم فيما رحب رئيس رابطة "المزارعين الأحرار" المستقلة بتصريحات وزير الزراعة الجديد.

وفي مقابلة مع DW، قال راينهارد يونغ "إذا تفحص وسأل المستهلك هل الأطعمة والمواد الغذائية تم إنتاجها بطريقة مستدامة؟ فإن هذا لن يؤدي فقط إلى زيادة الوعي في هذا الصدد وإنما أيضا زيادة مقدار الأموال التي يمكن للمزارعين كسبها".

بيد أن يونغ يرى أنه من غير الضروري ارتفاع أسعار المواد الغذائية كي يحصل المزارعون على المقابل المادي بشكل عادل، مضيفا "إذا نجحنا في الحصول على القليل من المال من المتاجر والمجازر ومصانع الألبان الكبيرة وتوجيهها للمنتجين، ففي هذه الحالة لن يضطر المستهلك إلى دفع الكثير".

تعد ولاية بافاريا منطقة زراعية من الطراز الأول، فنصف مساحتها المقدرة بحوالي 70 ألف كيلومتر مربع مخصصة للزراعة و مراعي الأبقار المنتجة للألبان

تعد ولاية بافاريا منطقة زراعية من الطراز الأول، فنصف مساحتها المقدرة بحوالي 70 ألف كيلومتر مربع مخصصة للزراعة و مراعي الأبقار المنتجة للألبان

وأشار يونغ إلى أن رابطة "المزارعين الأحرار" لديها ثلاثة أفكار رئيسية يمكن أن يستفيد منها أوزدمير بداية من وضع اسم المنشأ أو المصنع على جميع الأطعمة بحيث يمكن للمستهلكين التعرف على  الأطعمة المنتجة محليا بسهولة أكبر.

وأضاف أن الطرح الثاني يشمل إيجاد علاقة عادلة بين المزارعين وسلاسل التوريد تتضمن معرفة المزارعين مكاسبهم مسبقا إذ إن القاعدة في الوقت الحالي تقوم على أن الشركات الزراعية الكبرى تدفع للمزارعين المقابل المادي لمنتجاتهم لاحقا بناء على قوى العرض والطلب في السوق.

وشدد على أن هذا الأمر غير عادل خاصة في مجال منتجات الألبان، حيث يتعرض المزارعون للاستغلال من قبل الوسطاء.

أما الطرح الثالث – وفقا ليونغ- فينطوي على تمرير قانون أطلق عليه اسم "قانون الفصل أو التفكيك" بمعنى القضاء على عمليات الاحتكار من قبل الشركات الصناعية الكبرى.

ويؤكد يونغ على أن هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز التنافسية وأيضا السماح "للمزارعين بلعب دور نشط في السوق والتنافسية".

بيد أن اللافت هو أن اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا تشمل بعض هذه الأطروحات، التي ذكرها يونغ خاصة ما يتعلق بـ "اسم المنشأ"، فيما ترغب الحكومة أيضا في تطوير نظام يسمح بتعويض الشركات الزراعية عن تكاليف التشغيل وأيضا تعزيز الاستثمارات في الزراعة.

مشاهدة الفيديو 05:37

انتعاش صناعة اللحوم - المانيا تحل في المركز الثاني عالميا لتصدير اللحوم المصنعه

واقع السوق؟

بيد أن اتحاد المزارعين الألمان الذي يعد مجموعة ضغط (لوبي) ذات نفوذ كبير، يلقى بظلال من الشكوك حيال أهداف قانون كسر الاحتكار.

وفي ذلك، قال أودو هيمرلنغ - نائب الأمين العام للاتحاد – في مقابلة مع  DW "بالطبع يتعرض المزارعون لضغوط كبيرة لأن تجار التجزئة يساومون بشأن الأسعار بشكل كبير".

وأضاف "لكن تشريع (التفكيك) ليس سوى خيار نظري إذ إن هناك أمثلة قليلة جدا على مستوى العالم، التي نجحت فيها الهيئات المعنية بحماية المنافسة في تفكيك الشركات الكبرى".

وإزاء ذلك، يقدم هيمرلنغ اقتراحات ومطالب يراها "أكثر واقعية" إذ يقترح تقديم "مكافأة حكومية للمزارعين الذين يرفقون بالحيوانات وأيضا يحافظون على البيئة". ويقول إنه يرى أن مثل هذا المقترح لا مفر منه في ضوء أهداف وزير الزراعة أوزدمير، بيد أن هذا الأمر يصعب تحقيقه خاصة أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) – أحد المكونات الرئيسية في الحكومة الجديدة - أشار إلى استبعاد أي زيادات ضريبية وعمليات اقتراض جديدة.

وفي ظل كل هذه المعطيات تحمل قضية "اللحوم الرخيصة" في طياتها بعدا اجتماعيا يتمثل في أن حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يمكنها أن تتجاهل تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ إذ سيؤدي الأمر في نهاية المطاف إلى زيادة في تكلفة المعيشة، ما سيثقل كاهل الطبقة ذات الدخل المنخفض في ألمانيا، خاصة أن قرابة  3.8 مليون شخص في ألمانيا يعتمدون على إعانات حكومية.

وعلى وقع هذا الأمر، تطالب منظمات خاصة بالرعاية الاجتماعية، مثل  "الجمعية الألمانية للمساواة في الرخاء"، بحصول الفئات الأقل ثراء على أموال للتعويض عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

بنيامين نايت/ م ع 

  • Braunvieh Cow near the Town Walchsee in Tyrol

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    من الطبيعة

    فضائح اللحوم المتكررة والمخاوف حول تأثير تغير المناخ على الزراعة عناوينٌ تتصدر الأخبار هذه الأيام، الأمر الذي يدفع كثير من الناس لاتباع نظام غذائي نباتي. ولكن هناك طرق أخرى لتناول طعام صحي دون إلحاق ضرر بالبيئة . فعلى الرغم من أن منتجات لحوم الرعي الطليق شائعة، مع ذلك نادراً ما يتم تربية الأبقار في مثل هذه الجنة كمروج الألب.

  • Dishes at Pêle-Mêle in Berlin Copyright: DW/V. Kern

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    المطبخ الخضري

    في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يمتنع النباتيون عن المنتجات الحيوانية كلياً. فقد كان غذاؤهم يتضمن الحليب والبيض. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأمور. إذ أثار كتاب جوناثان سافران فوير "تناول لحوم الحيوانات" التفكير ملياً حول اللحوم التي يتناولها الناس. ومن الممكن ملاحظة ازدياد المطاعم النباتية التي تنتشر في كل مكان. في الصورة بعض الأطباق من مطعم 'Pêle-Mêle' النباتي في برلين.

  • Close-up picture of water flowing into hands (Photo: Janis Smits)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تأثير الكربون والماء

    اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من آثار الكربون واستهلاك المياه في جميع أنحاء العالم. تقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن صناعة اللحوم تنتج ما يقرب من خمس انبعاثات الغازات الدفيئة من الصناعة البشرية والتي تسهم في تغير المناخ. يقول العلماء أيضاً أن هناك حاجة إلى ما بين 13 ألف إلى 15 ألف لتر من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد فقط من اللحم البقري.

  • Pig Number 5 at My Little Farm (Copyright: Bernd Settnik dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    لحوم مختلفة

    إثر الفضيحة الأخيرة حول لحوم الخيول التي كانت تباع على أنها لحوم أبقار في هولندا، كثير من الأوروبيين يفضلون الآن ببساطة تناول كميات أقل من اللحوم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستغناء عن اللحوم، قد يكون مشروع "Meine kleine Farm" (مزرعتي الصغيرة)-وهو موقع لبيع اللحوم عبر الانترنت يهدف إلى تحقيق الشفافية مع المستهلكين- مناسباً لهم.

  • A label for sausage made from Pig Number 2 at My Little Farm (Copyright: Wolfgang Kumm/ dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    معرفة ما تحصل عليه

    موقع مزرعة "Meine kleine Farm" التي مقرها بوتسدام بألمانيا، على شبكة الإنترنت يعرض الظروف المعيشية للحيوانات ومنح العملاء فرصة للتصويت عبر الإنترنت حول أي حيوان يريدون ذبحه في المرة المقبلة. ونظراً لأنهم يبيعون بشكل رئيسي للعملاء في المناطق المجاورة، فإن مشروع "Meine kleine Farm" لا يحتاج لقطع مسافات طويلة للنقل- وبالتالي الغازات الدفيئة- ستكون عند الحد الأدنى.

  • Fruit laid out at a farmer's market (Copyright: DW/Elizabeth Shoo)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الأغذية المحلية في أسواق المزارعين

    يساعد تناول الطعام من إنتاج محلي وفي موسمه أيضاً على تقليل الغازات الدفيئة لأنه يختصر طرق النقل الطويلة. ناقش الكنديان أليسا سميث و ج.ب. ماكينون معلومات حول المطبخ المحلي في كتابهما : "حمية الـ100 ميل: عام من الأكل المحلي". أمضى الزوجان سنة واحدة في تناول الأطعمة تنمو على بعد مائة ميل من منزلهما فقط. وقاموا بالاحتفاظ ببعض الأطعمة لاستهلاكها في فصل الشتاء.

  • Corn dried up in drought (Copyright: JIM LO SCALZO/ dpa)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الزراعة الأحادية ضعيفة

    إن ممارسة الزراعة الصناعية الحديثة المتمثلة في الزراعة الأحادية مثل الذرة وفول الصويا، يمكن أن تجعل المحاصيل أكثر عرضة للآفات والأمراض. الأمر الذي يعزز استخدام المبيدات على نطاق واسع. من ناحية أخرى، غالباً ما يشجع أصحاب المزارع الصغيرة على تنوع المحاصيل مما يكسب النباتات قوة بشكل طبيعي، حتى في فترات الجفاف.

  • Berlin's Princess Garden (Copyright: Rainer Jensen dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    حديقة الأميرات في برلين

    زراعة المحاصيل الخاصة ممكنة حتى في المدن الكبرى، كما يبدو من مشروع "حديقة الأميرات" في وسط العاصمة الألمانية برلين، حيث يتم زراعة المحاصيل واستهلاكها محلياً، مع تقديم أطباق الطعام كغداء عمل في الموقع. يقول المزارعون الحضريون هناك إن البستنة ترفع الوعي بالبيئة، ونظراً لأن الحديقة مشتركة، فإنهم يتعرفون على أصدقاء جدد أيضاً.

  • Person delivering food donations to a charity organization food (Copyright: Dietmar Gust./Berliner Tafel)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تقليل هدر الطعام، وتوفير الموارد

    يرمي الألمان ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الطعام سنوياً، لذا أصبح تقاسم الأغذية أحد أحدث التوجهات الصديقة للبيئة. تتبرع المطاعم أو محلات البقالة بالأطعمة الفائضة التي لا تزال صالحة للأكل للمنظمات الخيرية. " Foodsharing.de" عبارة عن بوابة إنترنت حيث يمكن للناس مبادلة الأطعمة التي لن يتمكنوا من تناولها.

  • Salad with apples, walnuts and cheese (Copyright: dream79)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    فوائد صحية

    يناقش العديد من خبراء التغذية حول الفائدة التي قد يقدمها اتباع نظام غذائي نباتي أو خضري للصحة. إذ تشير دراسات مختلفة إلى أن انخفاض استهلاك اللحوم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسمنة. لويزا شيفر/ ريم ضوا.