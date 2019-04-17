 هل ينجح بايرن ميونيخ في انتزاع جوهرة أياكس أمستردام؟ | عالم الرياضة | DW | 17.05.2019

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عالم الرياضة

هل ينجح بايرن ميونيخ في انتزاع جوهرة أياكس أمستردام؟

فريق أياكس أمستردام الهولندي، مفاجأة دوري الأبطال لهذا الموسم، في خضم توديع كبار لاعبيه، والآن جاء الدور على النجم المغربي حكيم زياش، إذ سُمح له هو الآخر بالرحيل ستكون فرصة رائعة لبايرن ميونيخ، فهل يستغلها؟

Fußball Champions League Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam (Reuters/A. Couldridge)

يمكن القول إن نادي أياكس أمستردام الهولندي، يشهد هجرة جماعية للاعبيه الأساسيين الذين كان لهم الفضل في بلوغ  الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وذلك قبل أن يتعثر النادي الهولندي أمام توتنهام الانجليزي ويخرج من المسابقة الأوروبية.

البداية كانت مع دينامو خط الوسط فرانكي دي يونغ، تلاه المدافع ماتياس دي ليخت اللذان سينتقلان إلى برشلونة الإسباني. والآن يعلن النادي أن حكيم زياش بإمكانه الرحيل عن الفريق. إلى أين؟! "سوف نرى، عندما تتضح الأمور، سيعرف الجميع"، يرد اللاعب نفسه أمام الصحفيين، رافضا التعقيب حتى عمّا إذا سيلعب بقميص فريقه الحالي الموسم القادم.

في المقابل كان مدير الكرة بأياكس أكثر وضوحا حين قال: "إنه الآن في قلب اهتمام الأندية بفضل أداءه الرائع في دوري الأبطال. العديد من الأندية تحوم حوله. ولقد وعدنا حكيم بالموافقة على عرض جيد".

وفي حقيقة الأمر، كان اسمه يتردد منذ مدة على قائمة المرشحين لسوق الانتقالات. وكان دورتموند من الفرق الأوائل التي تمّ الربط بينها وبين النجم المغربي. لكن كان هذا قبل نجاحات نادي الأبطال والتي رفعت قيمة لاعبي أياكس بوضوح. فإلى غاية نهاية عام 2018 وحسب موقع "تراسفيرماركت" الألماني، كانت قيمة اللاعب بحدود 30 مليون يورو، اليوم تتراوح بين 40 إلى 45 مليون يورو أو أكثر بكثير.

وعلى مستوى البوندسليغا، لا يوجد هناك فريق آخر غير بايرن ميونيخ بحاجة في الوقت الحالي إلى مهاجم من طراز زياش، خاصة وأن جناحيه فرانك ريبري وأرين روبين يعيشان فترات عهدهما الأخيرة مع الفريق.

وقد كشف موقع "شبورت بيلد" أن بايرن بالفعل ربط اتصالاته مع النادي الهولندي بشأن زياش، خصوصا بعد أن تعثرت صفقة كالون هودتسون أودوي، نجم تشيلسي. السؤال المطروح ما مدى استعداد أولي هونيس رئيس البافاري لفتح خزائن الفريق من أجل حكيم زياش؟!

و.ب / ع.خ

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