هل ينجح اليمين المتطرف في إيطاليا؟

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يتوجه الإيطاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف يمين الوسط. والتوقعات تشير إلى فوز زعيمة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني برئاسة الحكومة.
تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.
تشير التوقعات أنّ ائتلاف اليمين واليمن المتطرّف قد يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الإيطالية المقرر إجراؤها الأحد. وإذا صحت هذه التوقعات فستتولى جورجيا ميلوني رئاسة أول حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد.
يتوجه أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا"، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة.
بعد أسبوع من فوز معسكره بالكاد بالانتخابات، تم تكليف السياسي المحافظ أولف كريسترسون بتشكيل حكومة سويدية خلفا لحكومة ماغدالينا أندرسون. وتحوم شكوك حول نجاحه في المهمة فلأول مرة يتواجد في معسكره حزب يميني شعبوي.
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