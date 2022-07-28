 هل ينجح اليمين المتطرف في إيطاليا؟ | DW الأخبار | DW | 25.09.2022

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DW الأخبار

هل ينجح اليمين المتطرف في إيطاليا؟

يتوجه الإيطاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف يمين الوسط. والتوقعات تشير إلى فوز زعيمة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني برئاسة الحكومة.

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تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.

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