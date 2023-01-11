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هل ينبغي وجود سلاسل توريد للسلع؟

ما العمل لحل أزمة المواد الخام؟ انتهى زمن الإمداد السلس للمواد الخام، فقد أدت الجائحة والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما يهدد بوقف عمليات الإنتاج. فهل يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على سلاسل التوريد الأجنبية؟