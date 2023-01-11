هل ينبغي وجود سلاسل توريد للسلع؟

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ما العمل لحل أزمة المواد الخام؟ انتهى زمن الإمداد السلس للمواد الخام، فقد أدت الجائحة والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما يهدد بوقف عمليات الإنتاج. فهل يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على سلاسل التوريد الأجنبية؟
السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.
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