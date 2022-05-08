هل ينبغي أن تُهدم أم تُترَك؟

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النصب التذكارية السوفيتية في أوروبا الشرقية: بالنسبة للبعض رمز لاحتلال الجيش الأحمر، بينما يعتبرها آخرون رمزا للانتصار على ألمانيا النازية. ثار النقاش مجددا حولها منذ بدء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا. في بلغاريا خاصة.
تلتزم ألمانيا بالحفاظ على النصب التذكارية السوفيتية واحترامها، والتي تم بناؤها بشكل أساسي في شرق البلاد. لكن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت هذه المعالم التذكارية، وبشكل متزايد، موضع جدل ونقاش.
تسجل ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تزايدا بالجرائم المتعلقة بهذه الحرب والتي تستهدف أفرادا من الجاليتين. من جانب آخر حذرت الحكومة الألمانية من مقاطعة الثقافة الروسية فـ"بوتين ليس روسيا".
في ظل مساعي بلدان الاتحاد الاوروبي للتوافق حيال قواعد بشأن سياسة اللجوء، مازال التكتل منقسما إلى معسكرين مع صعوبة التوفيق بينهما. وإزاء ذلك، خرجت تحذيرات من تفاقم الأزمة حال عدم حدوث تغييرات جذرية.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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