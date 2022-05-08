 هل ينبغي أن تُهدم أم تُترَك؟ | واحة الثقافة | DW | 30.07.2023

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واحة الثقافة

هل ينبغي أن تُهدم أم تُترَك؟

النصب التذكارية السوفيتية في أوروبا الشرقية: بالنسبة للبعض رمز لاحتلال الجيش الأحمر، بينما يعتبرها آخرون رمزا للانتصار على ألمانيا النازية. ثار النقاش مجددا حولها منذ بدء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا. في بلغاريا خاصة.

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