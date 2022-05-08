هل ينبغي أن تُهدم أم تُترَك؟

جدل حول النصب التذكارية للجنود السوفييت في ألمانيا.. فما مصيرها؟

تلتزم ألمانيا بالحفاظ على النصب التذكارية السوفيتية واحترامها، والتي تم بناؤها بشكل أساسي في شرق البلاد. لكن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت هذه المعالم التذكارية، وبشكل متزايد، موضع جدل ونقاش.