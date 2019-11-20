هل يملك البشر جينات فضائية؟

كشف فريق من الباحثين من جامعة توهوكو باليابان عبر تحاليل على النيازك الصخرية أن ريبوز السكر الذي يشكل العمود الفقري للجينات البشرية أصله من خارج كوكب الأرض، نقلاً عن موقع "شبيغل أونلاين".

فالريبوز (أو السكر الخماسي) هو أحد مكونات الأدينوزين ثلاثيُّ الفوسفات (ATP) الذي يعد مصدر الطاقة للخلايا البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل السكر الهيكل العظمي للجزيئات الوراثية والحمض النووي الصبغي الذي يتم فيه تخزين جميع المعلومات التي يحتاجها الكائن الحي للعيش.

واكتشف الباحثون الريبوز في منطقة فوروكاوا أثناء قيامهم بفحص العديد من النيازك الكربونية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ كنيزك "مورشيسون" الذي ضرب أستراليا عام 1969. واكتشف الباحثون وجود أربعة أنواع من السكريات في النيزك.

كما لاحظ الباحثون وجود كميات من جزيئات السكر أعلى من المتوسط في كثير من الأحيان. ويدرس العلماء منذ فترة ما إذا كانت السكريات المهمة من الناحية البيولوجية قد وصلت إلى الأرض قادمة من الفضاء.

ففي الستينيات من القرن الماضي تم العثور على سكريات بيولوجية في النيازك لكن لم يثبت العلماء حينها أن أصلها من خارج كوكب الأرض، كما يوضح موقع "شبيغل أونلاين".

وأظهرت التحليلات الجديدة أن الجزيئات الحيوية في الفضاء يمكن أن تكون قد وصلت إلى الأرض قادمة من المريخ والكواكب الصغيرة الأخرى. وبذلك من المرجح أنها ساهمت في تكوين الحمض النووي لدى الإنسان.

ع.ع/ ز.أ.ب