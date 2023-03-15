هل يمكن للسوق إصلاح الأشياء؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
كشفت الأزمة المصرفية والجائحة والحرب عن نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي. لا يزال بعض الناس يصرون على أن السوق ستصلح كل شيء من تلقاء ذاتها. ولكن هل الأمر بهذه السهولة. هنا نظرة عما هو ممكن وما هو مستحيل.
مازالت العوامل التي أدت إلى انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" تقلق الأوروبيين رغم اتخاذ السلطات الأمريكية تدابير حاسمة للحيلولة دون تفاقم الأمر لاسيما إجراءات حماية أموال المودعين.
تعهدت السلطات الأمريكية باتخاذ خطوات من أجل حماية أموال المودعين في بنك "سيليكون فالي" بعد إعلان إفلاسه. وأكدت السلطات أن الخسائر لن يتحملها دافعو الضرائب. وطمأن الرئيس جو بايدن الأمريكيين بأن نظامهم المصرفي آمن.
جلب كثير من اللاجئين الأوكرانيين مدخراتهم معهم، لكن برفض المصارف التعامل مع عملتهم المحلية، يواجهون أزمة كبيرة بسبب نقص السيولة. فيما تبحث الدول الأوروبية عن حل مشترك لهذه المشكلة وتقاسم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
أفادت جمعية تعنى بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية أن امرأة ورجلاً قاما اليوم بمداهمة مصرفين لاستراد أموالهما التي يفرض النظام المصرفي قيوداً على سحبها على وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في "بلاد الأرز".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول