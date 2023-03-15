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هل يمكن للسوق إصلاح الأشياء؟

كشفت الأزمة المصرفية والجائحة والحرب عن نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي. لا يزال بعض الناس يصرون على أن السوق ستصلح كل شيء من تلقاء ذاتها. ولكن هل الأمر بهذه السهولة. هنا نظرة عما هو ممكن وما هو مستحيل.