هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟

الفيضانات المدمرة.. من أين تستمد المياه قوتها الهائلة؟

من المعروف أن للمياه قوة تدمير هائلة. ولكن السؤال هو: من أين تأتي كل هذه القوة والطاقة حتى تتحول الجداول والأنهار الهادئة إلى سيول وتيارات جارفة تدمر كل شيء وتأخذ معها ما يعترض طريقها؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير.