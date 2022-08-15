هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟

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بفضل التحليل التلقائي لصور الأقمار الصناعية وبيانات الأشعة تحت الحمراء، سيكون من الممكن التحذير من الكوارث البيئية الوشيكة بسرعة أكبر في المستقبل. وهكذا سيكون رجال الإنقاذ قادرين على المساعدة في مرحلة مبكرة.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
من المعروف أن للمياه قوة تدمير هائلة. ولكن السؤال هو: من أين تأتي كل هذه القوة والطاقة حتى تتحول الجداول والأنهار الهادئة إلى سيول وتيارات جارفة تدمر كل شيء وتأخذ معها ما يعترض طريقها؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير.
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
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