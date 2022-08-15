 هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟ | كليك | DW | 29.08.2022

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كليك

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التحذير من العواصف؟

بفضل التحليل التلقائي لصور الأقمار الصناعية وبيانات الأشعة تحت الحمراء، سيكون من الممكن التحذير من الكوارث البيئية الوشيكة بسرعة أكبر في المستقبل. وهكذا سيكون رجال الإنقاذ قادرين على المساعدة في مرحلة مبكرة‫.‬

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