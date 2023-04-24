كليك

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مبدعًا أيضًا؟

يمكن إنشاء صور واقعية أو لوحات فنية باستخدام برامج تحويل النص إلى صور مثل برنامج ديل ـ إي أو ميدجورني، لكن الفنانين يرون أن وجودهم مهدد من خلال ذلك. وهناك بالفعل دعاوى قضائية ضد استخدام مثل هذه البرامج.