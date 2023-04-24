هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مبدعًا أيضًا؟

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يمكن إنشاء صور واقعية أو لوحات فنية باستخدام برامج تحويل النص إلى صور مثل برنامج ديل ـ إي أو ميدجورني، لكن الفنانين يرون أن وجودهم مهدد من خلال ذلك. وهناك بالفعل دعاوى قضائية ضد استخدام مثل هذه البرامج.
بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
يعتقد الخبراء أن روبوتات المحادثة مثل ChatGPT ستغير طريقة التدريس والتعلم في الجامعات. سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نصوص لغوية خالية من العيوب، الأمر الذي قد يشكل خطراً أو يمثل فرصة.
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